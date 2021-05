Chiara Ferragni, compleanno di relax in Maremma

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale del brand che porta il suo nome e occhioni come marchio, festeggia il 34/mo compleanno, è nata il 7 maggio e lo trascorre in un resort della Maremma Toscana da cui posta foto di famiglia, compreso l'allattamento della piccola Vitto.

E' una delle italiane più famose nel mondo protagonista di una scalata esemplare, raccontata nel documentario di Elisa Amoruso Unposted: una donna che con intelligenza e capacità manageriali ha costruito un patrimonio. L'annuncio del suo ingresso nel cda Tod's ad aprile ha fatto balzare il titolo a Piazza Affari dell'11,6% a 32,04 euro.

"Leo and Vitto’s mama and digital entrepreneur Boss baby. Founder": sul profilo da 23.4 milioni di follower su Instragram Chiara Ferragni si descrive così: mamma di Leone (il primogenito nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles) e Vittoria (nata il 23 marzo 2021 a Milano), nati dall'unione con Fedez con cui forma una delle coppie che più note in Italia (dopo un matrimonio 'reale' in Sicilia in diretta social), più seguite e impegnate (dai fondi per l'ospedale per l'emergenza Covid alla raccolta di soldi promossa con altri artisti, Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo).