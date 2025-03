Vivienne Westwood, 'power dressing' in salsa punk

Nella giornata della festa delle donne, lo stilista Andreas Kronthaler ha deciso di celebrare la moda femminile firmata Vivienne Westwood con la sua versione del 'power dressing', quel modo di vestire formale fatto di blazer dalle spalline oversize, camicie maschili, completi formali e cravatte tipico delle donne in carriera degli anni Ottanta.

Rivisto e corretto, però, con lo spirito provocatorio tipico della maison Westwood, che dirige da quando la moglie è scomparsa nel dicembre 2022. La collezione per l'autunno/inverno 2025/26, in passerella oggi a Parigi negli spazi del Pavillon Cambon sulla famosa via Cambon, a due passi passi dai Giardini delle Tuileries e da Place Vendôme, è stata ispirata da personaggi come lo scrittore inglese Quentin Crisp, Brigitte Bardot, Gertrude Stein, Cecil Beaton, Jerry Hall, ma anche Prince e Cary Grant, la cantante Rihanna e ovviamente la regina del punk, Vivienne Westwood.

''Vivienne mi ha insegnato l'amore per la sartoria e la maglieria. Ne abbiamo sempre fatto un punto fermo per ogni collezione. - ha spiegato il designer -. L'abito sartoriale è un'invenzione inglese; la formalità è una struttura per esprimere te stesso. Non c'è niente di più sexy di un completo''. Così in passerella ci sono moltissimi look con blazer sartoriali dal taglio oversize e maxi spalline, portati con camicie classiche e pantaloni formali, sempre con qualche dettaglio fuori dagli schemi, come la cravatta che si allunga fino a toccare le ginocchia. Poi classicissimi trench, cappotti e completi sartoriali. Anche la selezione dei materiali celebra la sartoria inglese, con tanto Harris Tweed in tutte le tonalità e fantasie, tartan scozzese, lane dello Yorkshire.

''Questa collezione è un omaggio al posto in cui vivo da più di trent'anni, Londra'', ha spiegato ancora Kronthaler portando insieme in passerella, per la prima volta, la linea principale Vivienne Westwood con la linea Andreas Kronthaler. ''Mi ricorda gli anni '90, - ha detto - quando abbiamo presentato insieme la Red Label e la Gold Label''. E in passerella c'è anche il menswear, fatto di completi sartoriali nei tessuti inglesi o velluto, parka, scarpe con platform o mini tacchi.

A chiudere lo show una serie di abiti ispirati allo stile vittoriano, poi lo stilista esce a prendere gli applausi con in mano dei mazzolini di mimose, con cui omaggia alcuni ospiti in sala. Tra i vip in prima fila anche Paris Jackson, IceSpice e Rkomi.



