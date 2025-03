Le cool girls di Dolce e Gabbana sfilano in strada

Escono dalla sala dello show per sfilare su una passerella sopraelevata posta in strada, tra le 2000 persone assiepate fin dalle 6 del mattino, le 'cool girls' protagoniste della collezione per il prossimo inverno firmata da Dolce e Gabbana. E la sorpresa non finisce qui: ad accoglierle, alla consolle, una scatenata Victoria de Angelis in versione dj, che fa ballare top e spettatori.







Per una volta lo spettacolo si sposta dal dentro al fuori, con i 1800 ospiti del Metropol che assistono stupiti allo show su viale Piave, trasmesso dai monitor che fanno da sfondo alla passerella, che prima dell'inizio rimandavano immagini di varie metropoli. In sala ci sono Naomi Campbell e tanti altri ospiti super paparazzati, ma lo sguardo è tutto sul fuori, sulla moda che invade lo spazio pubblico (favorita anche dal fatto che al momento la circolazione del tram è sospesa per lavori). Ed è il modo più giusto per presentare una collezione dall'anima decisamente giovane e rock, proprio come la bassista dei Maneskin, che con la sua energia coinvolge modelle e curiosi.

Cool girl Vicky, cool girl Vittoria Ceretti, protagonista del video proiettato a inizio show e diffuso sui social come teaser della sfilata, dedicata appunto alla ragazze 'cool' di ogni angolo del pianeta. Ma cosa significa oggi essere cool? "being yourself, staying true to yourself' rispondono gli schermi del Metropol. Essere "una ragazza che ha un suo stile personale, fresco e giovane" aggiungono le note di collezione, spiegando che per il prossimo inverno "il focus non è più sul singolo capo, ma sul vestirsi, l'approccio allo styling: ci si vuole concentrare sulla creazione dell'outfit e non sul singolo item".

Di qui deriva "uno stile personale e spontaneo: il guardaroba delle modelle di punta, delle ragazze cool, che mixano a proprio piacimento e con naturalezza pezzi diversi, provenienti da vari mondi - giacche e capi con vestibilità over maschile, ma anche lingerie e sottovesti".

Lo stile che funziona da ogni parte del mondo, quello delle ragazze di oggi, riletto alla maniera di Dolce e Gabbana in chiave contemporanea. Così queste cool girls escono in passerella con un passo sicuro, ancorato a combat boots, sfoggiando maxi parka con pelliccia insieme ad abitini di pizzo, boxer di raso con il giubbino di pelle, top a reggiseno con la gonna cargo, body sensuali e pantaloni sportivi tutti ricamati di cristalli, gilet di pelle e slingback in faux fur, abiti di felpa e maxi pellicce con tanto di code, guepiere con lacci insieme a cappotti leopardati e parigine in maglia a coste, giubbini in denim e pantaloni con le frange, tutto mescolato insieme, in un'unione di maschile e femminile, sensuale e quotidiano, che per la sera lascia il posto a miniabiti che sono un luccicare di frange, cristalli e piume.

Ragazze pronte a scatenarsi con un dj set e a partire con il primo aereo il giorno dopo, tanto che non a caso nell'invito c'erano i patch per le occhiaie tanto di moda tra le ragazze.

Tutto molto girl, molto cool.



