Scarpe, minimalismo e pelli naturali tra i nuovi trend

Pelli burrose e nylon performanti per offrire comfort, tecnicità e eleganza a scarpe sportive e stivaletti da neve, oppure mix di dettagli, tra borchie e cristalli, per ballerine massimaliste, anfibi o sling-back dal tacco alto. Da Micam, il salone internazionale della calzatura a Fiera Milano Rho fino a domani, arrivano le proposte per il prossimo autunno inverno, con una guida ai trend, in crescita o dal successo confermato, analizzando dati e con l'aiuto dell'Ai Ma è girando per gli stand degli 853 brand, di cui 438 da 28 paesi, che emerge soprattutto la grande creatività di un settore in cui il Made in Italy eccelle. Secondo un elenco stilato da Micam, si parte con il trend Utopian Utility, soffice e minimalista: runner morbide, sneakers con tacco integrato, stivali dal tacco convesso. Grande uso di pelli scamosciate, finiture gommate opache. I colori sono grigio, bianco nebbia, verde limone.

Il trend Twisted Classics ripropone e rinnova le calzature tradizionali: mocassini con cinturino a T, neo Mary-Jane con tacco, scarpe da bowling, stivali dal tacco alto e tronchetti. I colori retrò ma più decisi, basi marroni e rosse, con arancio corallo e verde menta. I materiali dalla vernice lucida a texture esotiche animalier.

Segna il ritorno dello stile bohémien Meditative Artisans, una tendenza che vorrebbe miscelare armonia di spiritualità ed artigianato: ballerine e sabot pelosi, stivali Yeti, tronchetti alla caviglia, decollete scamosciate, stivale polacchino. La pelle deve dare l'effetto usato, il camoscio sembra lavorato a mano, prevale l'effetto pelo e il velluto. Poi ci sono i dettagli come frange, ricami, mentre per i colori prevalgono marroni caldi, verdi muschiati con il bordeaux e l'arancione.

Cerca di mettere insieme una estetica alternativa il trend ribattezzato Wondrous Daze: la classica Mary-Jane ha l'allacciatura incrociata, alle decollete vengono aggiunti cinturini, lo stivale al polpaccio è extralargo, la oxford diventa a punta. Per il materiale si accostano pelli pregiate a velluti ed abbellimenti, il cuoio è lavorato fino a sembrare lucido o macchiate per dare un aspetto degradato e vissuto, comunque imperfetto.



