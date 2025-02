Trend gioielli, lusso creativo anche con materiali di scarto

Il nuovo lusso indossando gioielli è sfoggiare monili che si ispirano il più possibile alla natura, sono creati con materiali innovativi, spesso con l'uso della tecnologia o le stampa a 3D. Tendenze che emergono chiaramente a Milano Fashion&Jewels, salone dei gioielli e degli accessori moda a Fiera Milano Rho.

In attesa dell'inaugurazione ufficiale del 23 febbraio insieme a Micam e Mipel, gli operatori del settore hanno già cominciato a visitare le novità, esposte dagli oltre 650 brand, il 38% dei quali provenienti da 39 Paesi. Tra quelli europei più rappresentati si segnalano Grecia, Spagna, Francia, Germania, India, Cina e Brasile.

Le proposte riguardano la Primavera/Estate 2025. Prevalgono quindi i toni pastello, come il rosa, la lavanda, il verde menta e tutte le tonalità dell'azzurro, per gioielli in metallo e ottone con pietre e zirconi che si ispirano al mondo marino.

Quindi spille leggere e sinuose a forma di libellula con pietre colorate o bracciali e anelli dai motivi floreali con cristalli scintillanti e tonalità tenue. Ma ci sono anche gioielli che impiegano seta, lino o chachemire ed altri ancora dalle forme leggere e luminose creati con plastiche di recupero o realizzati con pelli di scarto riciclate. Dal Giappone arrivano ciondoli a forma di quadrato modellando il bambù.

La stampa in 3d irrompe in molti oggetti e tra questi su anelli molto grandi stampati in resina naturale che si ispirano alle forme delle canne dell'organo e poi capi realizzati in fibre naturali, bio certificate o con stoffe provenienti da circuiti di up-cycling, protagonisti, tra gli altri, dello spazio Exploring Sustainable Fashion, dedicato alla moda slow e indipendente, realizzata in collaborazione con Sfashion-Net. Milano Fashion&Jewels resta aperto fino al 25 febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA