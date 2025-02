A$AP Rocky primo direttore creativo di Ray-Ban

Grande settimana per A$ap Rocky: dopo esser stato assolto qualche giorno fa dall'accusa di aver sparato a un ex amico, il rapper di Harlem, al secolo Rakim Athelaston Mayers, padre dei due figli di Rihanna e' stato nominato direttore creativo di Ray-Ban.

A$ap e' il primo con questo titolo nel popolare brand di occhiali entrato nel 1999 nel gruppo Luxottica: nel nuovo ruolo avra' il compito di "portare la sua visione personale al RayBan Studios, guidare progetti creativi e dar forma al futuro dell'immagine del brand" celebre globalmente per i superclassici Wayfarer e Aviator.

Sotto la leadership di Rocky in aprile Ray-Ban fara' uscire la Blacked Out Collection che ridisegnera' la linea Mega Icons con un nuovo tipo di lente. "Per quasi 80 anni, Ray-Ban è apparso sui volti dei musicisti, artisti, attori ed eroi più iconici — plasmando e riplasmando lo status quo, guidando rivoluzioni culturali in ogni epoca. Oggi, accogliamo A$ap Rocky nella nostra famiglia: è un artista e creatore visionario. La sua capacità di spingere oltre i confini dei diversi mondi che esplora si allinea con il DNA di Ray-Ban", ha detto il presidente di Ray-Ban Leonardo Maria Del Vecchio.

Rocky e' stato assolto martedi' scorso dall'accusa di aver sparato due colpi di pistola all'ex amico d'infanzia Terell Ephron, ferendolo lievemente, durante una rissa fuori da un hotel di Hollywood, il 6 novembre del 2021. Il rapper, il cui vero nome è Rakim Mayers, rischiava fino a 24 anni e sei mesi di carcere. E' stato prosciolto con l'aiuto dell'avvocato Joe Tacopina, un legale di Brooklyn noto in Italia per aver acquistato la Spal e che ha assistito altri personaggi famosi tra cui il pugile Floyd Mayweather e il rapper 50 Cent ma anche, piu' di recente, il futuro presidente Donald Trump nei processi per violenza sessuale e diffamazione della scrittrice Jean E.

Carroll e per il "silenzio comprato" della pornostar Stormy Daniels.



