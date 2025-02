Il Sanremo dei look, l'altra classifica per i duetti

Eleganze e stravaganze nella quarta serata del festival di Sanremo dall'abito di piume di Rose Villain al pantalone rosso baiadera di Mahmood.



TWIN VIOLINS - Il duo dei gemelli violinisti Marco e Valerio impressiona e conferma una moda maschile lanciata già da Irama: il completo elegante bianco da portare con gilet scollato tutto nudo.



ROSE VILLAIN - Miniabito di piume rosa chiaro e la cantante in un attimo fa qua qua.



ARISA - La voce è potente, l'abito nero Morticia pure, inevitabile l'effetto famiglia Addams.



MARCELLA BELLA - Velluto liscio rosso scarlatto e collanona in vista per la decana in gara. La questione gioielli/marchi che ha guastato la festa a Tony Effe ha acceso i riflettori sui monili e Marcella non è passata inosservata.



MAHMOOD - Come co-presentatore non supera la barriera timidezza ma per il resto spacca, con il completo nippo tutto traforato e con il balletto a petto nudo e pantaloni rossi baiadera. Dalla tuta gold al samurai di Gratasoglio è un attimo.



CLARA - Surclassa tutti anche nella quarta serata, da miss di Sanremo 2025, stavolta in bianco con gonna allacciata davanti e gioielli in vista (lei si?).



GEPPI CUCCIARI - Eleganza misurata per la co-conduttrice che brilla di ironia.



JOAN THIELE - La cantautrice sera dopo sera sale nella classifica look. Per il duetto con Frah Quintale è una cappuccetto in nero con cappa di velluto, shorts e gambe in vista.

ELODIE E ACHILLE LAURO - Vestaglia pitonata e trapuntata per Achille (poi la toglie e resta in tuta a spalle scoperte) e abito lungo drappeggiato per Elodie, la coppia più bella.

DITONELLAPIAGA - La cantautrice entra di diritto nella top della serata grazie a scarpe architettura, gonna latex nera e maglia corta azzurra con perlone giganti.

