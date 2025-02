Look da Sanremo, le stravaganze della terza serata

Nella terza serata di Sanremo la sfida a colpi di look si è fatta affollata con la discesa in campo delle co-presentatrici e degli ospiti.

Sul podio SIMON LE BON, l'ex ragazzo di Wild Boys che fa ballare l'Ariston con i suoi Duran Duran, mette una giacca di specchi rotti ed è subito back to '80.

MIRIAM LEONE in abito soufflé rosso con tasche canguro per presentare l'artista fa sorridere anche se stessa, rilassandosi finalmente.

NOEMI la rossa sfoggia rouches a tre strati nell'abito scuro strizzato, per effetto compensativo i capelli sono lisci incollati.

CLARA incanta per la terza serata, con un fisico come il suo anche l'abito candelabro con fili di strass è una meraviglia e lo sa pure il drone che quasi sbircia tra le gambe. Il make up shimmer è già cult.

COMA_COSE esagerano come sempre: calze di pizzo rosse su tunica beige Califonia, spezzato anni '70 beige sopra tortora sotto per Fausto Lama. Sotto il look studiatissimo il furbo refrain di Cuoricini impazza già.

OLLY è l'ambassador della moda cool degli universitari all'aperitivo dal baffo al pantalone largo con le pinces e sopra il cardigan nero che a ben guardare luccica di lamé.

I MODÀ hanno confuso l'anno: il pink Barbie è già passato ma non importa.

KATIA FOLLESA autoironica per professione gioca con gli abiti, da sposa per Simon le Bon, in velluto scollato per scherzare sulla sua dieta.

ELETTRA LAMBORGHINI resta umile con abiti fascianti a clessidra stretti sulle sue forme da bambola.

TONY EFFE Il trapper romano stasera torna black da duro, tatuaggi in vista, petto nudo e completo in pelle con catene, da Roma de 'noantri.

IRAMA in total black con maglia-armatura rock sfoggia i guanti di pelle neri, irresistibile trend sanremese 2025.

