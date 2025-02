Marras, 'per Geppi Cucciari a Sanremo il mio abito-nuraghe'

"Geppi è Sardegna, e la Sardegna è il mondo. Geppi è una sorella, e in lei ci sono tutte le donne.

Geppi è curiosità, e la curiosità è conoscenza. Per lei ho costruito un abito nuraghe, curato in ogni dettaglio". Lo stilista di Alghero Antonio Marras annuncia che vestirà Geppi Cucciari in occasione del Festival di Sanremo.

Amica del brand e co-conduttrice della quarta serata assieme a Carlo Conti e a Mahmood, Geppi indosserà le creazioni dello stilista per tutte le uscite sul palco dell'Ariston. "Ho Antonio e Patrizia sempre con me nei momenti più importanti - afferma l'attrice e conduttrice -. Da 15 anni mi sono accanto. Coi loro vestiti, con la loro cura, con il loro amore per me, sul palco, ma anche quando scendo".

L'abito nuraghe è in raso jacquard con disegno delle antiche case fortezza in pietra tipiche della Sardegna, uno dei motivi principali che fanno parte della collezione Marras Primavera/Estate 2025: presenta un bustino steccato con scollo a conchiglia e balconcino interno in paillettes a scaglie nere. La gonna è ampia, da gran ballo.



