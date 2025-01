Pitti Uomo, 770 marchi e ospiti internazionali per il rilancio

Due guest designer internazionali, il giapponese Satoshi Kuwata con la prima sfilata del suo marchio Setchu e Mm6 Maison Margiela con una collezione 100% maschile, 770 marchi di cui il 45% esteri e un tema-guida che vuol accendere gli animi del popolo della moda: 'Fire', fuoco. È l'edizione 107 di Pitti Uomo, dal 14 al 17 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze: all'inaugurazione atteso anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Denso di appuntamenti il calendario del salone che mette in mostra le collezioni maschili per l'autunno/inverno 2025/26 ad alto tasso di innovazione e prova a scuotere i consumi, il cui calo nel 2024 ha davvero piegato il settore: il fatturato del menswear made in Italy, secondo le stime elaborate dall'Ufficio studi economici di Confindustria Moda, è calato del -3,6%, ovvero di 11,4 miliardi di euro. "La moda sta vivendo una complessa fase di transizione" commenta Raffaello Napoleone, Ad di Pitti Immagine, spiegando che l'organizzazione ha voluto spingere sul mix merceologico e sull'internazionalizzazione.

"Abbiamo deciso - aggiunge - di dedicare un'attenzione speciale alla cultura del running", con un'area dedicata, "altrettanto interessante è lo spazio riservato alle collaborazioni internazionali".

Cinque le sezioni in Fortezza, dal classico all'avant-garde, e tanti, appunto, gli appuntamenti internazionali: in primis le sfilate di Mm6 Maison Margiela al Tepidarium del Roster il 15 gennaio e Setchu, la sera del 16 gennaio. Poi un'area dedicata alla moda cinese contemporanea, una per quella scandinava, una per la francese e una per la pelletteria giapponese (creata con il ministero giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria).

Tra gli eventi al salone anche la presentazione della mostra fotografica dell'azienda romagnola Manifattura Ceccarelli, con un progetto curato dallo stylist Nick Cerioni e il fotografo e regista Leandro Emede. Arriveranno anche l'ex calciatore Luis Figo, per lanciare il suo brand, e l'imprenditore Javier Goyeneche, fondatore del marchio di capispalla green Ecoalf: racconterà i nuovi traguardi in fatto di sostenibilità.

Tanti anche i brand che al salone lanciano le loro novità: Roberto Ricci Designs con una collezione senza le cuciture tradizionali, Superga con il centenario della nota scarpa con la suola vulcanizzata, Stuart Weitzman con il lancio della collezione di scarpe da uomo. Ci sarà anche la maison Karl Lagerfeld, con uno spazio dedicato. Si celebrerà il rilancio di Henry Cotton's (con ospite Luca Toni) e debutterà, infine, la capsule Tramarossa x Abarth, con pelle rossa che richiama l'interno delle auto.



