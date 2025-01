L'anno dei charms, la cosa più grande della moda è stata la più piccola

Quest'anno, la cosa più grande della moda è stata la più piccola. Piccoli medaglioni, giocattoli delle dimensioni di un laccio da scarpe e piccoli cardigan Miu Miu così piccoli che solo Barbie poteva entrarci: questi micro accessori hanno definito il 2024 ancora più delle borse e delle scarpe da ginnastica a cui erano appesi.

Solo raramente si è visto un singolo charms a penzolare da una borsa. Più spesso erano grappoli di chiavi che si mescolavano a fiocchi, peluche di Hello Kitty di dimensioni divertenti. Il 2024 non è stato solo l'anno del gingillo, ma l'anno di molti gingilli, di tanti tchotchke (ninnoli, cianfrusaglie) che si sono uniti per manifestare un brandello di personalità in un mare di uniformità. Secondo gli analisti di moda, racconta la testata Highsnobiety, il successo di questi charms è legato alla esigenza di personalizzare cio' che si indossa in un mondo di abiti e accessori ripetuti in tutti gli store del mondo specie quelli delle grandi catene popolari: una sorta di industria artigianale della personalizzazione per sottolineare che non c'è borsa uguale ad un'altra nonostante si acquisti la stessa ovunque, per fare un esempio. Anche se sembra una moda del liceo - e sono certamente popolari tra la Gen-Z e la Gen Alpha - i ciondoli e le decorazioni di bellezza stanno anche guidando le vendite di marchi di lusso e prestigio come Carolina Herrera e Chanel.

Il fascino dei ciondoli è diventato particolarmente evidente poco prima del 2024. Balenciaga potrebbe non essere più influente come una volta, ma la sua proposta di fine 2023 di borse iper accessoriate per la primavera/estate 2024 si è rivelata incredibilmente lungimirante. I ciondoli per borse, in particolare, hanno raggiunto una massa critica poiché marchi commerciali come Diesel e Coach hanno incassato durante tutto l'anno con collezioni dedicate. Persino The Row, il marchio più taciturno della moda, ha riconosciuto a malincuore la supremazia dei ciondoli con il più The Row bag charm immaginabile: un cinturino in pelle da $ 500 annodato attorno a un ciondolo piatto in argento. È andato subito esaurito.





La cultura dei ciondoli non era solo incentrata sulle borse. Gli accessori personalizzati come le catene per portafogli sono diventati così onnipresenti che i video di TikTok che classificavano ( e promuovevano ) le migliori opzioni hanno accumulato decine di migliaia di visualizzazioni. Prendendo nota, Acne Studios ha lanciato jeans con stampa a ciondolo che consentono di indossare ciondoli su ciondoli. Nel 2024, i ciondoli hanno preso il sopravvento su cappelli da camionista , scarponi da trekking e borracce. In particolare le Stanley Cup, le più famose in America, al punto che che fino a metà dicembre, "accessori per la Stanley Cup" è rimasto tra i primi cinque suggerimenti per una ricerca Google sul tema. Dal New York Times al Wall Street Journal , tutti hanno notato la moda dei ciondoli, al punto che sono stati incoronati " il nuovo punto di ingresso del lusso ".

I gingilli sono senza genere. Seguono piuttosto uno stile personale, dai braccialetti dell'amicizia Swiftie ai gotici oggetti da collezione Kuromi ai Crocs Jibbitz che sono i popolarissimi charms per le Crocs con sopra simboli, cartoni animati, emoji, lettere e numeri .

A informare la trinket-ficazione mondiale è il desiderio di distinguersi senza allontanarsi troppo dalla massa. La partecipazione alla cultura popolare richiede almeno un certo livello di uniformità. Ma quando tutti condividono gli stessi gusti, c'è qualcuno che ne ha davvero? Ecco come le cianfrusaglie combattono delicatamente il conformismo. Anche un singolo portachiavi penzolante contribuisce in piccola parte a stabilire un senso di sé in mezzo a codici familiari.

