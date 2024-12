Vedo e prevedo, Pinterest Predicts 2025, le 20 tendenze moda beauty e lifestyle

Vedo e prevedo: è alla sua 11/a edizione la pubblicazione di Pinterest Predicts, il report annuale che raccoglie le tendenze più interessanti che con ogni probabilità emergeranno o continueranno a crescere nel 2025. I dati e le statistiche della piattaforma infatti non riflettono le tendenze passate, ma offrono un’anteprima di ciò che farà tendenza nel prossimo anno in categorie come moda, bellezza & benessere, cibo, arredamento, esperienze & intrattenimento, viaggi, genitorialità e tanto altro. Prevedere il futuro è un’impresa complessa, ma Pinterest è riuscita a trasformarlo in una scienza. Infatti, negli ultimi cinque anni, quasi l’80% delle tendenze previste da Pinterest si sono realizzate. Il report di quest’anno si basa sui dati di ricerca di oltre mezzo miliardo di utenti attivi mensili da tutto il mondo, che ogni mese si rivolgono a Pinterest per pianificare cosa fare, provare o acquistare; più specificatamente, quest’anno poi più del 65% delle tendenze previste sono guidate dalla Generazione Z (18-27 anni).

Cosa riserva, dunque, il prossimo anno? Le 20 tendenze di Pinterest Predicts 2025

1) Vedo doppio - non si tratta di diventare delle copie, ma di “abbinarsi”. Nel 2025 la Gen Z e i Baby Boomer comunicheranno la propria sintonia di coppia con outfit ed accessori coordinati per qualsiasi occasione, dalle uscite serali alle passeggiate nei centri cittadini o fuoriporta Anche andare d’accordo è una questione di stile!

Completi casual abbinati per coppie: ricerche in aumento del 90%

Camicie abbinate per coppie: ricerche in aumento dell’80%

Outfit coordinati per amici: ricerche in aumento del 60%

Braccialetti per coppie: ricerche in aumento del 70%

Unghie abbinate per coppie: ricerche in aumento del 35%

2) Stile Boho Biker - non sarà soltanto un’estetica di tendenza ma diventerà un vero e proprio stile di vita. In particolare, la Gen Z e i Baby Boomer si sentiranno nel corso del 2025 un po’ bohémien e un po’ biker, abbinando outfit di pelle a gonne svolazzanti e camicie drappeggiate. Un twist moderno al classico stile hippie!

Outfit boho: ricerche in aumento del 755%

Completo con gonna di pizzo: ricerche in aumento del 360%

Outfit con stivali da motociclista: ricerche in aumento del 445%

Borsa slouchy: ricerche in aumento del 345%

Completi bohémien audaci: ricerche in aumento del 40%

3) Look alla marinara - un nuovo stile disinvolto e informale ispirato al mare prenderà piede tra la Gen X e la Gen Z. Via libera quindi a maglioni a trecce, impermeabili, motivi a righe e tatuaggi a forma di sardina.

Maglione a trecce: ricerche in aumento del 110% T

atuaggio a forma di sardina: ricerche in aumento dell’80%

Borsa a forma di pesce: ricerche in aumento del 50%

Estetica di abbigliamento impermeabile: ricerche in aumento del 35%

Sandali da pescatore: ricerche in aumento del 30%

4) Lifestyle da bambola - stop alle Barbie, è tempo di Polly Pocket. Nel 2025 i Millennial e la Gen X vivranno una vita da bambole.

Outfit con scarpe da bambola: ricerche in aumento del 130%

Collana con pendenti: ricerche in aumento del 120%

Oggetti mini: ricerche in aumento dell’80%

Make-up da bambola: ricerche in aumento del 45%

Estetica stanza carina: ricerche in aumento del 40%

5) Castle-core - nel 2025 il Medioevo ritornerà sotto i riflettori, affascinando in particolar modo le generazioni più giovani.

Moda medievale: ricerche in aumento del 110%

Vestito azzurro medievale: ricerche in aumento dell’85%

Anello rubino antico: ricerche in aumento del 50%

Collana di maglia metallica inglese: ricerche in aumento del 45%

Planimetrie di casa in stile castello: ricerche in aumento del 45%

6) Il trionfo del rococò - dal Settecento in arrivo un’estetica opulenta e ultra-femminile, guidata da Gen Z e dai Baby Boomer: dalle feste ai matrimoni, vi saranno corsetti, accessori di lusso e tavole ben decorate.

Abito rococò: ricerche in aumento del 5.465%

Make-up rococò: ricerche in aumento del 70%

Matrimonio rococò: ricerche in aumento del 95%

esta rococò: ricerche in aumento del 140%

Torta rococò: ricerche in aumento del 95%

7) Rivoluzione verde - i Baby Boomer e la Gen X abbracceranno nel 2025 un nuovo stile di vita che unisce ribellione e sostenibilità, per la creazione di un mondo migliore.

Moda solar punk: ricerche in aumento del 115%

Giardinaggio caotico: ricerche in aumento del 300%

Casa solar punk: ricerche in aumento dell’80%

Giardino autosufficiente: ricerche in aumento del 55%

Spazi comunitari: ricerche in aumento del 40%

8) Ciliegiacromia - il colore dell’anno sarà il rosso ciliegia per Gen Z e Millennial che ne esploreranno tutte le sue potenzialità.

Rosso ciliegia scuro: ricerche in aumento del 235%

Vibes color ciliegia: ricerche in aumento del 325%

Camera da letto color ciliegia: ricerche in aumento del 100%

Martini alla ciliegia: ricerche in aumento dell’80%

Auto color ciliegia: ricerche in aumento del 270%

9) Player One - oggi più che mai, la Gen X e la Gen Z cercano di curare il proprio alter ego digitale con acconciature, scarpe, vestiti ed accessori personalizzati. Gli avatar saranno sempre di più una rappresentazione del sé, come confermato dall’aumento di ricerche di termini come “idee foto profilo anni 2000” e “codici outfit carini”.

Codici gonna: ricerche in aumento del 100%

Codici outfit carini: ricerche in aumento del 30%

Idee foto profilo anni 2000: ricerche in aumento del 360%

Codici di avatar: ricerche in aumento del 45%

Avatar di gioco: ricerche in aumento del 55%

10) Il revival del Surrealismo - questo movimento artistico-culturale di inizio Novecento, caratterizzato da irrazionalità e oniricità, sarà una fonte di ispirazione importante nel corso del prossimo anno (in primis per Gen X e Baby Boomer).

Surrealismo moderno: ricerche in aumento del 70%

Estetica di Salvador Dalí: ricerche in aumento del 40%

Idee per centrotavola con fragole: ricerche in aumento del 50%

Decorazione della tavola per cena: ricerche in aumento del 55%

Mazzo di fiori per decorazione torta: ricerche in aumento del 30%

11) Il potere dell’aura - la Gen Z e i Baby Boomer risveglieranno il proprio lato mistico nel 2025. Per cercare di captare i colori della propria aura, creeranno make-up policromi con sublimi effetti cangianti e iridescenti.

Make-up occhi colorato: ricerche in aumento del 365%

Make-up new wave: ricerche in aumento del 410%

Aura dorata: ricerche in aumento del 75%

Effetto aura: ricerche in aumento del 35%

Make-up con blush viola: ricerche in aumento del 30%

12) Bagliori dorati - nel 2025 tutto ciò che luccica sarà davvero oro. Le persone (donne Gen Z e Baby Boomer in particolar modo) riscopriranno la loro bellezza “divina” con decori dorati sul viso, acconciature ispirate alle divinità dell’antica Grecia e sontuose nail art.

Unghie da dea: ricerche in aumento del 760%

Trecce da dea: ricerche in aumento del 60%

Energia da dea: ricerche in aumento del 170%

Estetica da dea: ricerche in aumento del 40%

Bellezza divina: ricerche in aumento del 30%

13) Seduzione sirena - tra i Millennial e la Gen Z andrà per la maggiore una bellezza dark e ammaliante nel corso del 2025.

Make-up da sirena oscura: ricerche in aumento del 695%

rucco da ninfa oscura dell’acqua: ricerche in aumento del 90%

Look capelli mossi effetto bagnato: ricerche in aumento dell’80%

Unghie ispirate al mare: ricerche in aumento del 65%

Estetica costumi da strega: ricerche in aumento del 40%

14) Alte vette ( le città andavano di moda nel 2024) Nel 2025 le bussole della Gen Z e della Gen X si orienteranno verso le località di montagna. Viste panoramiche, foreste sempreverdi, aria salubre e frizzante: dallo sci al trekking, le persone si equipaggeranno per salire di livello.

Portillo in Cile: ricerche in aumento del 195%

Dolomiti: ricerche in aumento del 45%

Catena montuosa dell’Atlante in Marocco: ricerche in aumento del 30%

Outfit da sci: ricerche in aumento del 255%

Abbigliamento per viaggio in montagna: ricerche in aumento del 35%

15) Nido in progress - se i baby shower sono sempre stati incentrati sugli ospiti e sui regali, i “nesting party” sono un’occasione per dare una mano ai futuri genitori a prepararsi per l’arrivo del bebè. Ecco quindi che parenti e amici trasformano la casa in un nido confortevole, accogliente e funzionale, con cibi pronti da congelare, bouquet di pannolini e il fasciatoio da organizzare. La Gen Z e i Millennial rivisitano il concetto di festa pre-parto.

Festa per preparare il nido (“nesting party”): ricerche in aumento del 205% I

dee per festa pre-parto: ricerche in aumento del 105% B

ouquet di pannolini: ricerche in aumento del 220%

Preparazione di cibi adatti per il congelatore: ricerche in aumento dell’85%

Preparazione dell’armadio del bebè: ricerche in aumento del 90%

16) Stravaganza massimalista - nel 2025 le case saranno esuberanti, eclettiche ed appariscenti: per Gen X e Baby Boomer sarà l’anno dello stile massimalista all’insegna della creatività: tutto è concesso, niente è eccessivo.

Appartamento eclettico: ricerche in aumento del 630%

Massimalismo eclettico: ricerche in aumento del 215%

Massimalismo vintage: ricerche in aumento del 260%

Decorazioni con tessuti per la parete: ricerche in aumento del 135%

Camera da letto in stile boho eclettico: ricerche in aumento del 65%

17) Casa dei giochi - la casa diventerà il luogo per giocare come durante l’infanzia. La Gen X e la Gen Z disegneranno a mano murales sui mobili, dipingeranno le pareti come se fossero delle tavolozze bianche e trasformeranno gli angoli delle proprie abitazioni in rifugi vivaci e giocosi.

Pittura per armadi: ricerche in aumento del 45%

Murales sulle porte: ricerche in aumento del 70%

Mobili dipinti a mano: ricerche in aumento del 135%

Motivo per parete dipinto a mano: ricerche in aumento del 60%

Cornici con contrasto: ricerche in aumento dell’85%

18) Torte matte - le glasse impeccabili e le decorazioni perfette sono ormai un ricordo del passato. Nel 2025, le torte (in particolare della Gen X e dei Baby Boomer) saranno folli, divertenti e persino a forma di topo. Per un momento dolce e divertente, più saranno stravaganti, meglio sarà.

Torta a forma di topo: ricerche in aumento del 170% T

orte divertenti per amici: ricerche in aumento del 45%

Torta divertente: ricerche in aumento del 115%

Torta delle celebrità: ricerche in aumento del 70%

Disegno divertente per bentō cake: ricerche in aumento del 60%

19) Bibite gassate con brio - Nel 2025 la Gen Z e i Millennial portano alla ribalta un classico dolce statunitense, ma completamente rinnovato: il famoso “soda float” o “ice cream float”. Queste nuove ricette con gelato, panna o frutta galleggianti in bibite gassate o birra saranno tanto audaci quanto deliziose.

Estetica di cream soda: ricerche in aumento del 105%

Ricette di bibite gassate: ricerche in aumento del 90%

Bibita alla frutta: ricerche in aumento del 185%

Bibita fatta in casa: ricerche in aumento del 40%

Estetica della root beer (birra alla radice): ricerche in aumento del 40%

20) Sottaceti versatili - questo sarà l’anno dei cetrioli sottaceto. A giudicare dalle loro cronologie di ricerca, la Gen X e i Millennial li useranno un po’ dappertutto e in mille modi diversi: torte a forma di cetriolino, cetriolini fritti, salsa ai cetriolini, margarita con cetriolini, pico de gallo con cetriolini e chi più ne ha, più ne metta.

Margarita con cetriolino: ricerche in aumento del 100%

Cetriolino fritto: ricerche in aumento del 50%

Pico de gallo con cetriolini: ricerche in aumento del 65%

Torta a forma di cetriolino: ricerche in aumento del 45%

Dip di sottaceti fritti: ricerche in aumento dell’80%

[1] Dati interni di Pinterest, ricerche in lingua inglese, dati globali, periodo di analisi settembre 2022 - agosto 2024. Le generazioni considerate: Baby Boomer (oltre i 60 anni), Gen X (44-59 anni), Millennial (28-43 anni), Gen Z (18-27 anni)

[2] Dati interni di Pinterest; ricerche globali, salvataggi di Pin correlati e clic sui Pin dei prodotti; periodo di analisi: luglio 2018 - giugno 2024

[3] Dati interni di Pinterest, ricerche in lingua inglese, dati globali, periodo di analisi settembre 2022 - agosto 2024, Generazione Z (18-27 anni)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA