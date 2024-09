Roger Vivier, la natura su borse e scarpe

La nuova collezione Primavera/Estate 2025 di Roger Vivier disegnata da Gherardo Felloni, viene presentata nel settecentesco hôtel particulier de la Rochefoucauld- Dudeauville a Parigi. Per mostrare le novità viene creato un Jardin à la Vivier, e i saloni dell'albergo vengono trasformati in spazi di meraviglie naturali e architettoniche. La passione di Gherardo Felloni per la natura si deposita questa stagione su scarpe, borse, gilet, cappelli e gioielli. Arricchiti da tappeti e arredi dorati, i quattro saloni ornati dell'hotel particulier creano un mondo immaginario per la collezione Primavera/Estate 2025, che brilla di colori metallizzati, toni pastello, sfumature naturali di rafia, e crea un senso teatrale di stupore. Nel salone Jardin d'Été con il gazebo a righe, Roger Vivier rende omaggio alla sua iconica fibbia. Originariamente ispirata alle scarpe dei marchesi delle corti aristocratiche francesi, grazie a monsieur Vivier incarna oggi la femminilità "La Parisienne".

Debutta la borsa Belle Vivier, sia in tonalità neutre che in una palette di colori pastello. Ideale per la città, reinterpreta una borsa da viaggio degli anni Trenta. Abbinate a questa borsa, l'emblematica scarpa modello Belle Vivier, indossata da Catherine Deneuve nel film Belle de Jour (1967), fa il suo ingresso stagionale sia come ballerina in morbida Nappa, sia come slingback in nuove combinazioni di colori come verde, corallo e azzurro.



