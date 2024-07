Da Alaia a Off-White, torna la NY Fashion Week

La Fashion Week di New York torna all'inizio di settembre con una sessantina di griffe che hanno scelto la Grande Mela per presentare le loro nuove creazioni, ma attenzione: due marchi importanti del sistema della moda a stelle e strisce hanno deciso di sfilare "fuori porta". Proenza Schouler e Ralph Lauren anticiperanno la kermesse presentando le rispettive collezioni il 4 e 5 settembre a East Hampton, la cittadina di Long Island sull'Atlantico meta di intellettuali e soprattutto di ricchi e famosi. Sarà invece il 6 settembre nella Grande Mela la sfilata di Alaïa che ha scelto la città americana e non Parigi per la sua collezione ready to wear primavera/estate 2025. "New York è il luogo in cui mi sento più felice. È l'epicentro della creatività e dell'arte. Per la donna Alaïa, New York è il movimento.

Portare la nostra prossima collezione a New York espande i nostri orizzonti", ha spiegato in una nota lo stilista belga Pieter Mulier, direttore creativo della maison dal 2019.

Tra le grandi attese della vigilia si guarda al debutto dell'italiana Veronica Leoni alla guida di Calvin Klein: la sfilata segnerà il ritorno della griffe minimalista alle passerelle dopo cinque anni di assenza. Rispetto a sei mesi fa, non sono invece presenti né Helmut Lang né Thom Browne, il presidente del Council of Fashion Designers of America. Tra gli altri non americani ci saranno invece Cos, Toteme e Ronald van der Kemp.

C'è attesa anche per Off-White, la linea creata dal poliedrico genio della moda Virgil Abloh, lo stilista di Louis Vuitton uomo, morto prematuramente nel 2021 per un tumore.

Off-White ha il quartier generale a Milano e usualmente sfila a Parigi: "Portare il marchio a New York era nelle carte da tempo", ha spiegato Ib Kamara, lo stilista che ha lavorato al lungo al fianco di Abloh e dopo la scomparsa del designer ha indossato il mantello del direttore creativo. "Virgil - ha spiegato - aveva intenzione di portare la griffe a New York all'inizio del 2022 ma purtroppo non ce l'ha fatta".

L'appuntamento dell'8 settembre a mezzogiorno sarà dedicato alla sua memoria.

La settimana della moda si terrà dunque dal 6 all'11 settembre con Area che darà inizio alle danze celebrando il suo decimo anniversario e poi tanti altri marchi che includono Phillip Lim, Brandon Maxwell, Carolina Herrera, Coach, Collina Strada, Jason Wu, Jonathan Cohen, Michael Kors, Monse, PH5, Prabal Gurung, Tibi, Tory Burch, Ulla Johnson, Willy Chavarria e Zankov.

Intanto, ma non riguarda New York, il mondo della moda è stato messo in subbuglio dall'uscita di scena di Peter Hawking, fino a ieri stilista della linea Tom Ford e che solo lo scorso settembre aveva debuttato in passerella. A breve la nomina del successore.



