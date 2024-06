I 30 anni del Re Leone, una collezione Balmain e Disney

Disney e Balmain celebrano il 30/o anniversario del film Il Re Leone con una collezione di abbigliamento in edizione limitata, progettata dal direttore creativo di Balmain Olivier Rousteing. Disney x Balmain comprende a abiti e e accessori per uomo e donna e trova ispirazione nelle tradizioni artigianali africane, celebrando una nuova generazione di talenti africani. La collezione è rappresentata in un corto girato in Sud Africa da Femi Oladigbolu, che intreccia gli abiti a scenari incredibili e alla storia di un esercito Balmain guidato da Rousteing, composto da 30 modelli provenienti da tutta l'Africa, che si dirigono verso casa in maniera gioiosa. L'ispirazione del corto viene da una frase del film "celebrando da dove veniamo, possiamo vedere chiaramente dove siamo diretti".

"Questa affermazione dice davvero tutto per me - spiega Rousteing -. Si tratta di un tema chiave del Re Leone, ma fa parte anche del anche del mio processo creativo da Balmain, dove faccio costantemente riferimento alla storia della maison. Ma più personalmente, riflette la mia lunga ricerca di risposte sulla mia origine. Ed è per questo che tornare in Africa per girare questo film è stata un'esperienza commovente per me.

Tornare al cucciolo che cerca la sua verità ripercorre la mia vita perchè sono stato adottato". Le emittenti televisive di proprietà della ABC presenteranno uno speciale documentario, On The Red Carpet Storytellers Spotlight: Disney's 'The Lion King' x Balmain, oltre a uno speciale episodio di "Localish Unfiltered", che sarà proposto in anteprima su Hulu e in streaming sulle stazioni televisive di proprietà della ABC e piattaforme digitali il 10 luglio. Il produttore esecutivo è Nzinga Blake, produttore esecutivo di Race & Culture presso ABC Stazioni televisive di proprietà. Il film di Oladigbolu sarà presentato invece nell'ambito della serata "Lion King In Concert" del 5 luglio al Royal London Albert Hall, con la Chineke! Orchestra diretta da Sarah Hicks.

Invece il nuovo film di Disney "Mufasa: The Lion King" uscirà nelle sale a dicembre. La collezione King uscirà in tutto il mondo l'8 luglio in edizione limitata.



