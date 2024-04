Morto lo stilista Roberto Cavalli a Firenze

Lo stilista e imprenditore Roberto Cavalli è morto oggi nella sua casa a Firenze all'età di 83 anni. Era malato da tempo e negli ultimi giorni sono nettamente peggiorate le sue condizioni di salute. I familiari hanno avvisato della sua morte gli amici e i conoscenti più stretti.

Giani, Cavalli ha portato l'alta moda italiana nel mondo

"Con profondo dolore e sincero rimpianto, apprendo della scomparsa di Roberto Cavalli, illustre figura che ha portato l'alta moda italiana nel mondo, facendo della Toscana un punto di riferimento indiscusso nel panorama della moda globale. Roberto non è stato solo un innovatore e un artista del tessuto, ma anche un simbolo di creatività e maestria che ha saputo mescolare con audacia i colori della nostra terra con le tendenze internazionali". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "In questo triste momento, a nome di tutta la Regione Toscana, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui - ha continuato il governatore -. La sua eredità non sarà dimenticata, ma continuerà a vivere nelle sue creazioni che hanno dato lustro alla nostra regione e ispirato tante generazioni". "La Toscana è grata per tutto ciò che Roberto Cavalli ha offerto al mondo della moda e della cultura, e si unisce al cordoglio di chi oggi piange la perdita di un vero maestro - ha concluso Giani -. Sarà nostra premura onorare la sua memoria e proseguire nell'impegno di supporto all'arte e alla cultura che tanto ha amato".

Nardella, Cavalli ha lasciato segno nel linguaggio moderno moda

"Apprendiamo con dolore profondo della scomparsa del grande stilista fiorentino Roberto #Cavalli. Ha lasciato il segno nel linguaggio moderno della moda italiana. Non dimenticheremo la sua genialità e il suo amore incondizionato per #Firenze. Un abbraccio ai familiari e agli amici". Lo ha scritto su X il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA