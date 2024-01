Rebelle migra su Vinted, nel marketplace second-hand aumenta la moda di lusso

Vinted, il famoso marketplace dedicato alla moda second-hand, "chiude strategicamente" il marketplace di seconda mano di lusso Rebelle, a un anno e mezzo dall'acquisizione. La mossa congiunta consoliderà le proposte second-hand di entrambe le piattaforme in un unico marketplace a marchio Vinted, favorendo la crescita e l'innovazione della moda di lusso di seconda mano in Vinted.

Dal 19 febbraio, Rebelle migra su Vinted, una community di cui 11 milioni di utenti esclusivamente in Italia.







Adam Jay, CEO di Vinted Marketplace, commenta: "La migrazione degli utenti di Rebelle sulla piattaforma Vinted è un passaggio logico e coerente per entrambe le aziende e per i nostri membri. Vinted sarà ora in grado di offrire una più ampia gamma di articoli e fascia di prezzo attraverso un'unica piattaforma combinata. Si tratta inoltre di un importante traguardo per migliorare l'offerta di moda di lusso su Vinted sulla base del successo del recente lancio del servizio di Verifica degli Articoli nel 2023". Il team dedicato di esperti di verifica verrà mantenuto e continuerà ad esaminare attentamente gli articoli idonei acquistati su Vinted presso il centro di verifica ad Amburgo. Il servizio è già disponibile per centinaia di marchi griffati e streetwear come Bottega Veneta, Celine e Jacquemus o Adidas e New Balance; altri marchi verranno gradualmente aggiunti, poiché il team si concentrerà ora esclusivamente sulle inserzioni di Vinted. Garantire una piattaforma sicura per la moda di alta gamma e di lusso è stata una priorità assoluta per Vinted , con la mission di rendere l'usato la prima scelta. La fondatrice di Rebelle ed ex CEO Cécile Wickmann ha già assunto il nuovo ruolo di "Senior Director Luxury". "La chiusura della piattaforma Rebelle non è la fine del nostro incredibile viaggio durato 10 anni, ma un nuovo inizio. Con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione per la moda di lusso di seconda mano che hanno sempre alimentato Rebelle, diamo inizio ad una nuova entusiasmante avventura con Vinted, continuando a rendere la moda di lusso di seconda mano ancora più accessibile, conveniente e affidabile per un maggior numero di persone in tutta Europa", spiega Cécile Wickmann, fondatrice ed ex CEO di Rebelle.

-

