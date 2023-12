Morto a Monza lo stilista Lorenzo Riva

E' morto oggi all'ospedale San Gerardo di Monza, la cittadina brianzola dove era nato nel 1938, lo stilista Lorenzo Riva. Lo rende noto all'ANSA un amico del designer, che aveva aperto il suo primo atelier a 18 anni.

"Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare" il ricordo su facebook del socio e amico Luigi Valietti.

Dedito da sempre all'alta moda e noto per chiudere ogni sfilata con abiti da sposa, Riva nel corso degli anni ha creato abiti per personaggi famosi del jet set e dello spettacolo come Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Emmanuelle Seigner, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni e Ivana Trump.



