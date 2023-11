Nasce Liu Jo Uomo, joint venture per sviluppare il menswear

Nasce Liu Jo Uomo, una nuova joint venture per sviluppare il progetto menswear. Il Gruppo di Carpi, a cui fa capo il primario marchio italiano, ha infatti finalizzato l'acquisizione del 51% di Liu Jo Uomo srl, Newco, costituitasi con il conferimento da parte della licenziataria Co.ca.ma. srl. delle attività legate alla produzione e commercializzazione delle collezioni uomo a marchio Liu Jo.

Co.co.ma rimane azionista nella joint venture mantenendo la partecipazione del rimanente 49%. Co.ca.ma, storica azienda di Napoli, è dal 2012 licenziataria della collezione maschile del brand. Il fondatore, Giuseppe Nardelli, manterrà il pieno coinvolgimento nel progetto, nel ruolo di amministratore delegato della società neocostituita. In questi 10 anni di attività le collezioni Liu Jo Uomo si sono sviluppate costantemente raggiungendo posizioni importanti nel segmento uomo premium, in particolare nel mercato domestico ed in alcuni selezionati paesi europei. Con la costituzione della join venture, Liu Jo intende consolidare la propria presenza anche nelle collezioni uomo in Italia e rafforzare l'espansione nei mercati esteri, dove il Gruppo ha una presenza consolidata.

"La nascita di Liu Jo Uomo è un momento importante per il nostro Gruppo. Vogliamo non solo consolidare il manswear di Liu Jo ma anche renderlo ancora più sinergico con le altre collezioni del brand" - ha commentato Marco Marchi, presidente e amministratore unico del Gruppo - Liu Jo Uomo ha in questi anni prodotto numeri interessanti, il nuovo accordo manterrà la cultura e l'eccellenza campana nel menswear, arricchendola con l'esperienza commerciale e la solidità finanziaria di Liu Jo.

Questa combinazione promette di conseguire risultati eccellenti.

Il progetto è ambizioso ma affonda le radici in una ventennale collaborazione tra imprenditori, sono convinto che ci siano tutti i presupposti per seguire il successo della linea femminile Liu Jo".



