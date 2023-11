Jannik Sinner e Gucci, nuova borsa personalizzata per il campione di tennis alle Atp Finals di Torino

Il campione italiano di tennis, Jannik Sinner, che attualmente occupa il quarto posto nella graduatoria mondiale, è entrato in campo il 12 novembre a Torino alle Nitto Atp Finals con un nuovissimo borsone personalizzato, realizzato in esclusiva per il culmine della stagione ATP da Gucci di cui è brand ambassador. Il nuovo borsone rende omaggio ai colori ufficiali delle Nitto ATP Finals, che dal 2021 si svolgono a Torino, e presenta finiture e dettagli di colore azzurro. Realizzato in una variante blu del classico e morbido tessuto GG Supreme, il borsone sfoggia il nome di Sinner ricamato sul nastro Web, in una variante nero-blu-nero. Il nuovo borsone è il terzo creato in esclusiva per Jannik Sinner dall'inizio di questa collaborazione in occasione dei Campionati di Wimbledon a luglio.





Il primo presentava l'emblematico monogramma GG e l'iconico nastro Web, a rappresentare il connubio armonioso tra sport e moda. Decorato con le iniziali di Sinner, 'JS', l’accessorio personalizzato sottolineava la collaborazione esclusiva tra l'atleta e Gucci, e rendeva omaggio alla tradizione artigiana della Maison, celebrando l'illustre storia del brand all'insegna dei viaggi e della moda. Il secondo modello era sceso in campo a New York in occasione dell'ultimo Grande Slam dell'anno. Realizzato in una variante blu dell'iconico e morbido tessuto GG Supreme, il borsone era caratterizzato da vivaci dettagli blu e gialli, a partire dall'iconico nastro Web, con il nome di Jannik Sinner ricamato e ben visibile. Il modello era inoltre personalizzato con le iniziali di Sinner, 'JS', sulla destra e il suo caratteristico 'logo della volpe' sulla sinistra, a conferma dell'approccio innovativo e individuale che caratterizza la collaborazione.

