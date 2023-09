10 anni di Genny

Con una collezione tutta imperniata sulle infinite sfumature del bianco - suo colore feticcio - Sara Cavazza Facchini ha festeggiato i in passerella i suoi primi 10 anni come direttrice creativa di Genny. Al centro della proposta, la fluidità e la leggerezza di abiti in sete, chiffon, georgette, cotoni stropicciati, lini cardati. A rendere il guardaroba più materico la presenza dei metalli preziosi: oro giallo, oro rosa e platino, insieme all'orchidea - anch'essa cara alla stilista - che diventa un ricamo, una spilla, persino un corpetto metallico.







