All'asta la collezione del fondatore di Barnes & Nobles

Va all'asta da Christie's la collezione d'arte di Leonard Riggio, l'imprenditore italo-americano che negli anni Settanta rivoluzionò il mercato editoriale costruendo l'impero delle librerie Barnes and Nobles, prima di restare vittima del successo di Amazon. La vedova Louise ha deciso di mettere sul mercato capolavori di Magritte, Picasso, Giacometti e Warhol per un valore stimato a 250 milioni di dollari. Il Mondrian che era appeso nell'ingresso dell'appartamento della coppia su Park Avenue sarà, secondo Christie's, il top dell'asta con un valore di almeno 51 milioni di dollari. La vendita e' arrivata al termine di una battaglia tra case d'asta rivali con Sotheby's che a un certo punto ha coinvolto la galleria Pace come garante esterno, secondo quanto ha appreso il New York Times da fonti a conoscenza del negoziati.

"Abbiamo con Christie's una relazione di lunga data", ha detto Louise aggiungendo che gli aspetti finanziari offerti nell'accordo erano risultati alla fine piu' favorevoli. Riggio, che non aveva mai finito il college, è morto qualche mese fa a 83 anni. Newyorchese di Little Italy, madre sarta e padre tassista che per due volte aveva sconfitto sul ring il pugile Rocky Graziano, il fondatore della catena di librerie che fece da modello al superstore Fox and Sons che 'uccide' la piccola Shop Around The Corner di Meg Ryan You've Got Mail - C'e' Posta per Te, e' stato anche un importante collezionista di arte: nelle raccolte, distribuite tra Park Avenue e una villa a Bridgehampton, opere di Richard Serra, Isamu Noguchi, Willem de Kooning e Niki de Saint Phalle si affiancavano a capolavori dell'Arte Povera, da Mario Merz a Pier Paolo Calzolari. Fu grazie a Riggio (e a un'iniezione di fondi da 30 milioni di dollari) che nel 2003 vide la luce il museo di arte minimalista Dia: Beacon in una fabbrica di biscotti nella valle dell'Hudson.

I pezzi all'asta da Christie's vengono dall'appartamento di Manhattan e sono tra quelli comprati da Leonard e Louise all'inizio della loro avventura da collezionisti: "Acquistavamo d'istinto. L'arte racconta una storia e a noi piaceva esserne parte", ha detto la vedova. Riggio aveva la passione dell'arte e usava le pareti di Park Avenue per esibire la collezione. Un René Magritte della serie Impero di Luce era appeso sul camino del salottino di famiglia accanto a opere di Max Ernst e Arshile Gorky, mentre nel salotto di rappresentanza erano in bella vista esempi di Picasso, Giacometti e Fernand Léger e la sala da pranzo ospitava pezzi di Willem de Kooning e Jackson Pollock. Leonard e Louise sono rimasti sposati 45 anni. Ancora in lutto per la morte del marito lo scorso agosto, Louise ha detto che da alcune opere non se la sente ancora di separarsi: tra questo l'ultimo acquistato per lei, un disegno di Van Gogh di una ragazza con la baguette sotto braccio.



