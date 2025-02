Bossoli di proiettili e frammenti di missili gioielli dalla guerra in Ucraina

Sono tutti pezzi unici, realizzati con bossoli di proiettili e frammenti di missili, e numerati con il giorno di guerra in cui i materiali sono stati estratti dalle macerie, i gioielli dell'artista-artigiano ucraino Anton Sokolov che, dal 24 febbraio, terzo anniversario dell'invasione russa della sua Ucraina, porta a Milano anelli, ciondoli, spille e bracciali del suo marchio Traumart, protagonisti della mostra Trauma | Arte | Sogno.

Nato nel 1983 a Kharkiv, Anton ha ereditato dal padre orafo la passione per i gioielli. Fin dai primi giorni della guerra, insieme alla futura moglie Nastya, ha organizzato un centro di volontariato, raccogliendo donazioni e offrendo gratuitamente assistenza e medicinali. Nel 2022, poco dopo le nozze, celebrate tra le macerie, è rimasto gravemente ferito in un attacco missilistico nel centro di Kharkiv e ha dovuto lasciare l'Ucraina per farsi operare in una clinica di Monaco.

Prima di lasciare Kharkiv, ha raccolto dalle strade devastate della sua città bossoli e pezzi metallici, con l'intenzione di usarli per costruire i suoi gioielli. Nell'ottobre 2023, durante la Milano Jewellery Week, ha conosciuto Silvia Bianchi, anche lei orafa e proprietaria di una piccola galleria di preziosi, Between The Twigs, che ha deciso di invitarlo ancora in Italia e dedicargli una mostra.



