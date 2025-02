Le storie dei 10 migliori orologi cult di tutti i tempi

Rolex, Omega, Patek Philippe, Cartier, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre: sono alcuni dei marchi di orologi da polso migliori di tutti i tempi. Oltre 50 esperti del settore orologiero e collezionisti di alto livello, persone che hanno studiato gli orologi da polso per decenni hanno nominato ciascuno 10 orologi. Incrociando i voti ottenuti è venuta fuori una lista dei 50 migliori orologi di sempre (n.b. non dei migliori marchi) .

L'elenco riflette la volontà democratica degli esperti interpellati che hanno nominato "orologi da polso di lusso", descritti come "quelli che offrono la finitura più raffinata (dentro e fuori), un design eccezionale, nonché eccellenza meccanica e innovazione". Gli esperti hanno anche spiegato il perchè delle loro scelte in questo speciale campionato ideato da Robb Report. Non una lista degli orologi più importanti anziché i più grandi, in tal caso in classifica sarebbero entrati sicuramente lo Swatch e l'Apple Watch. Entrambi sono diventati fenomeni culturali inequivocabili, ma come orologi, nessuno dei due raggiunge l'arte dell'orologeria meccanica che si intendeva celebrare: vale a dire, l'arte di alta gamma, l'estetica, l'ingegno e l'innovazione intrecciati per formare orologi eccezionali.

Una nota sui marchi può aiutare a chiarire ulteriormente i risultati. Alcuni marchi, come Omega con il suo Speedmaster e Audemars Piguet con il suo Royal Oak, possono vantare "orologi di successo", uno status che ha portato questi orologi in cima alla lista. Tuttavia, nessun altro Omega ha ricevuto una sola nomination e solo un altro modello Audemars Piguet è entrato nella lista. Nel frattempo, sono stati nominati oltre 30 riferimenti unici Patek Philippe, 13 dei quali occupano un posto nella lista dei 50 (un impressionante 26 percento degli slot vincenti!). Un esperto ha riflettuto: "Ogni orologio che Patek Philippe realizza è un capolavoro, ma quale si distingue dagli altri per rivendicare il titolo di uno dei migliori di tutti i tempi?" Allo stesso modo, 15 Rolex hanno ricevuto voti, otto dei quali sono entrati nella lista (il 16 percento della lista). Vacheron Constantin, membro autentico della Santissima Trinità e il più antico orologiaio al mondo in attività continuativa, non ha mai prodotto, in modo piuttosto intenzionale, un orologio di successo, e quindi solo due Vacheron Constantin occupano gradini più bassi in questa lista.



Di questi 50 ecco la lista dei 10 migliori orologi di tutti i tempi secondo Robb Report





10) Patek Philippe Ref. 1518 Cronografo Calendario Perpetuo

Il Patek Philippe 1518 è il primo orologio da polso di produzione regolare a contenere contemporaneamente un calendario perpetuo e un cronografo, dando inizio a una lunga tradizione di grandi complicazioni da parte di Patek. Lanciato per la prima volta nel 1941 e con fine della produzione nel 1954, si stima che ne siano stati realizzati solo 281 esemplari. In altre parole, non è solo importante dal punto di vista storico, ma anche molto raro. Ma ciò che rende davvero il 1518 un pezzo di orologeria così venerato, un must per qualsiasi collezionista di lusso che voglia raggiungere il vertice di quel mondo d'élite, ha tanto a che fare con la rarità e la complicazione quanto con la bellezza assoluta, l'eleganza e una gerarchia informativa incredibilmente abile. La cassa è di soli 35 mm e stupisce ancora qualcuno che così pochi marchi realizzino attualmente un orologio veramente complicato così piccolo. Le proporzioni di quella cassa sono classiche e belle, ma è sul quadrante che vediamo quella che molti direbbero essere la disposizione di informazioni più perfetta mai resa in un orologio da polso. È leggibile ma di classe, complicato ma facile da cui ricavare informazioni e genuinamente iconico ma sobrio. Ed è stato fatto molto prima del software di progettazione assistito da CAD e delle moderne tecniche di fabbricazione. Oggi, il 1518 rimane un Santo Graal. Nel 2016, un 1518 in acciaio inossidabile è stato battuto a $ 11.136.642 da Phillips. Sembra che ci siano solo quattro esemplari resi in acciaio inossidabile, mentre la maggior parte sono in oro giallo e oro rosa. È difficile pensare a un orologio che rappresenti l'epoca d'oro degli orologi da polso svizzeri così come il 1518, e il suo valore, sia monetario che in termini di affetto, tra i collezionisti d'élite del mondo è inequivocabilmente il più alto possibile.

9) Jaeger-LeCoultre Reverso



Jaeger-LeCoultre Reverso foto iStock.







Per quanto riguarda le leggende dell'orologeria, il Reverso di Jaeger-LeCoultre potrebbe essere uno dei più eleganti. Rappresentando l'apice del periodo Art Déco, il Reverso è nato durante un'epoca in cui Chanel ha introdotto tessuti jersey facili da indossare per le donne e Lacoste ha inventato una polo in piqué di cotone jersey traspirante ed elasticizzata per uno stile di vita attivo. Allo stesso modo, l'ingegnoso quadrante ribaltabile del Reverso è nato dall'esigenza dei giocatori di polo di proteggere il vetro dei loro cronometristi mentre praticavano questo sport ad alto numero di ottani. L'idea prese piede quando l'uomo d'affari César de Trey si trovò a viaggiare per lavoro in India, allora sotto il dominio dell'Impero britannico. Alcuni ufficiali coloniali britannici amici di de Trey lo portarono a vedere in prima fila il loro passatempo preferito, il polo. L'ex fornitore di attrezzature odontoiatriche aveva cambiato incarico per pascoli più verdi distribuendo orologi in Svizzera intorno al 1930, un'epoca in cui gli orologi da polso rappresentavano la metà di tutte le esportazioni svizzere. Si dice che fosse ossessionato dalla protezione del vetro dell'orologio: era stato un distributore di orologi da tasca Movado noti per la loro custodia protettiva. Fu veloce a reagire dopo il momento di illuminazione sul campo e registrò rapidamente il nome Reverso (latino per "io giro") e nel 1931 era stato registrato un brevetto per il quadrante scorrevole e girevole dell'orologio. Ben presto entrò in contatto con l'azienda Edmond Jaeger, un'azienda nota per la produzione di strumenti per auto e aerei che aveva uno stretto rapporto di lavoro con la manifattura svizzera Le Coultre. L'unione di Jaeger e LeCoultre per il progetto avrebbe portato alla creazione dell'azienda come la conosciamo oggi.



8) Orologio Patek Philippe Nautilus



Progettato da Gerald Genta , che aveva abbozzato l'Audemars Piguet Royal Oak un paio di anni prima, il Nautilus è stata la reazione di Patek Philippe ai drastici cambiamenti nel mercato degli orologi di alta gamma, ovvero che un orologio sportivo in acciaio squisito potesse essere considerato. L'originale Nautilus 3700/1A , lanciato nel 1976, era davvero squisito, con una notevole altezza di 7,6 mm, un delizioso quadrante blu scuro e una delle più belle integrazioni tra bracciale e cassa mai concepite. Ci sono state molte iterazioni nel corso degli anni, ma la maggior parte degli esperti di Robb Report ha menzionato il 3700 che ha dato inizio a tutto.

Tuttavia, per quanto ben concepito, il Nautilus non è stato un grande successo fin dall'inizio. Solo quando è iniziato il rinnovato interesse per gli orologi con bracciale integrato in acciaio degli anni '70, intorno al 2017, il Nautilus è diventato una proposta spesso introvabile e molto costosa. È stata la referenza in acciaio 5711 del 2006 ad alimentare davvero questa rinascita di interesse per il Nautilus, e quell'orologio è stato l'omaggio del XXI secolo all'originale 3700. E poi, sorprendentemente, nel 2021, Patek ha interrotto la produzione del 5711, proprio mentre i prezzi per loro stavano salendo alle stelle durante la pandemia di Covid-19. Per quanto drammatica sia stata la storia del Nautilus negli ultimi anni, la resistenza di questo orologio, così come il suo status di vera icona orologiera, è innegabile.

7) Orologio Patek Philippe Calatrava

Patek Philippe Calatrava @Patek Philippe





La più grande innovazione del Patek Philippe Calatrava è così onnipresente che persino gli studenti di orologeria spesso non la notano: le anse sono ricavate dallo stesso pezzo di metallo della cassa anziché essere saldate. Ecco cosa ha reso questo orologio completamente moderno nel 1932, quando ha portato la misurazione del tempo di lusso a un livello o due più basso, avvicinandosi alle emergenti classi medio-alte professionali di Europa e America. Hanno venduto bene, mettendo in guardia i principali concorrenti di Patek, Audemars Piguet e Vacheron Constantin. Fino ad allora, l'unico altro marchio di orologi che aveva capito come integrare con eleganza le anse era Cartier con il Santos e poi il Tank, anche se non erano orologi rotondi. Le anse non sono l'unica ragione per cui il Patek Philippe Calatrava occupa un posto così importante in questa lista. L'orologio è anche uno studio di design equilibrato e armonioso reso con un minimalismo così squisitamente leggibile che è giusto dire che Patek Philippe ha effettivamente inventato il moderno orologio da polso rotondo da sera (per non parlare della creazione del modello per quasi tutti gli altri tipi di orologio da polso).

Inizialmente, l'orologio non si chiamava Calatrava. Ciò avvenne negli anni '80, quando i marchi di orologi svizzeri iniziarono a celebrare la loro storia in modo più esplicito. Il primo orologio di questo stile fu semplicemente il "reference 96", un orologio ancora oggi ambito, sebbene i nostri elettori abbiano menzionato anche i reference 565, 570, 2526, 2552, 3444 e così via. Tutti questi riferimenti, tuttavia, si riducono a un design di orologio unificato, ora noto ovunque come Calatrava. Infatti, più di qualche venditore di orologi d'epoca oggi parlerà di un Vacheron Constantin Calatrava, un Omega Calatrava o un Audemars Piguet Calatrava; queste designazioni sono completamente sbagliate, ma l'ampliamento generico del termine mostra quanto l'orologio abbia un impatto fino a oggi. Scorrendo l'elenco, e salvo pochissime eccezioni, gli altri orologi derivano la loro forma di base dal Patek Philippe Reference 96 e dai suoi fratelli più giovani.

6) Rolex Cosmograph Daytona Rif. 6263 "Paul Newman"

L'incredibilmente influente referenza 6263 merita un posto a sé stante. Un tempo, un modo affidabile per determinare la popolarità di un prodotto era contare il numero di pollici di colonna di copertura che ispirava sui giornali. Nell'era digitale di oggi, è quasi impossibile misurare la misura precisa in cui un prodotto è stato coperto. Tuttavia, è sicuro dire che il Rolex Daytona Ref. 6263 , un'iterazione dell'originale Cosmograph Daytona del 1963 prodotto dal 1971 alla fine degli anni '80, ha ricevuto una enorme quota di elogi, sia sulla carta stampata che online.

Il modello vintage a carica manuale è un classico dell'orologeria. La sua caratteristica più distintiva è una lunetta fissa in acrilico nero, al contrario dell'acciaio, con una scala tachimetrica. Esistono numerose versioni del Ref. 6263 in varie configurazioni di metallo e quadrante, e i collezionisti spesso non sono d'accordo su quale sia la migliore. Tre delle versioni più popolari e ambite includono il "Big Red", così chiamato per il suo logo Daytona rosso; il Paul Newman, dotato di un quadrante esotico; e modelli con quadrante "sigma", che non hanno affatto il soprannome Daytona (il soprannome allude ai piccoli simboli sigma situati su entrambi i lati della firma "Swiss"). Quasi tutti gli appassionati di Rolex, tuttavia, possono concordare su questo: il 6263 è l'esempio più puro di un "vero" Daytona che si possa ottenere. Il vero Paul Newman Daytona è stato venduto all'asta nel 2017 per 17,8 milioni di dollari, diventando l'orologio da polso più costoso di sempre.

5) Rolex Cosmograph Daytona

Durante la seconda guerra mondiale, Rolex consentì ai prigionieri di guerra alleati di scrivere all'azienda e richiedere un orologio, che l'azienda avrebbe inviato direttamente al campo di prigionia. (Una lettera firmata dal fondatore di Rolex Hans Wilsdorf richiedeva incredibilmente che il destinatario "non pensasse nemmeno all'insediamento prima della fine della guerra"). Questi cronografi si sarebbero evoluti nei famosi riferimenti "pre-Daytona" degli anni '50 e '60, il 6234 e il 6238. Quando, nel 1963, Rolex lanciò quello che una volta si riferiva nella pubblicità come "Rolex Le Mans" (che presto sarebbe stato ufficialmente battezzato " Rolex Cosmograph Daytona "), diede il via a una collezione che avrebbe rivoluzionato la sua attività decenni dopo. Chiamato come il famoso circuito di Daytona, in Florida, questo umile cronografo in acciaio inossidabile a carica manuale è ora uno degli orologi più desiderabili al mondo .

Nel corso dei suoi oltre 60 anni di vita, il Daytona è stato offerto in una miriade di esecuzioni: acciaio inossidabile e metallo prezioso; a carica manuale e automatico; quadrante "panda" e quadrante "esotico"; quadranti appositamente stampati realizzati per i monarchi mediorientali; e altro ancora. Nel profondo, tuttavia, questo è un orologio da lavoro pensato per le corse: dotato di una cassa rotonda, doppi pulsanti del cronografo, una lunetta con scala tachimetrica, un quadrante con cronografo a triplo registro, un movimento meccanico e un bracciale Oyster, è sempre riconoscibile dall'altra parte della stanza, indipendentemente dalla sua livrea.

4) Orologio Cartier Tank

Cartier Tank - Mono Poussoir wristwatch @iStock.





Durante la prima guerra mondiale, Louis Cartier era un giovane soldato costretto al servizio ausiliario a causa di continue complicazioni di salute, ma durante un servizio al fronte nel 1916 si dice che abbia avuto l'idea per l'orologio più duraturo di Cartier, il Tank. Nella primavera del 1917, era in servizio (perché non era in grado di guidare un'auto) e fu allora che fu in grado di realizzare la creazione dell'appropriatamente chiamato Tank. Si diceva che fosse ispirato alle terrificanti macchine che terrorizzavano e proteggevano i soldati, le barre laterali verticali dovevano imitare i cingoli sul lato della cabina di guida di un carro armato. Oggi potrebbe semplicemente sembrare un orologio rettangolare classicamente raffinato, ma allora aveva un significato per catturare davvero un momento importante nel tempo. E, come sottolinea l'autrice Francesca Cartier Brickell nel suo tomo The Cartiers , il nome potrebbe anche essere stato solo un colpo di genio di marketing. Ad accrescere la sua tradizione, Louis Cartier regalò il prototipo originale al generale John J. Pershing, comandante delle forze di spedizione americane, per aver contribuito in modo determinante ad aiutare gli alleati durante la guerra.

A parte tutti i racconti emozionanti, il Tank era anche particolarmente dimostrativo dell'estetica dell'imminente periodo Art Déco, che esemplificava un linguaggio di design completamente nuovo nel periodo postbellico. Con linee pulite, un cinturino integrato nella cassa, numeri romani radianti e un caricabatteria impreziosito da uno zaffiro cabochon, gli elementi della sua eleganza erano saldamente consolidati e continuavano a portare il fascino duraturo di questo orologio fino al 21 ° secolo e, immaginiamo, ben oltre. Non sorprende che sia stato il compagno di tutti, da Duke Ellington a John F. Kennedy e Jackie Onassis a George Clooney.

3) Orologio Rolex Submariner

Men's Rolex Submariner @iStock.





Fu soprattutto durante la seconda guerra mondiale che vennero gettate le basi per le immersioni subacquee ricreative a circuito aperto. Quando i civili di tutto il mondo iniziarono a dedicarsi a questa nuova attività ricreativa dopo la cessazione delle ostilità, le aziende di orologi si resero conto di dover offrire un orologio robusto, leggibile e altamente resistente all'acqua per calcolare il tempo di fondo e le soste di decompressione. Nel 1953, diverse aziende lanciarono nuovi pezzi sperimentali nel tentativo di rispondere a questa chiamata, ma fu il Rolex Submariner il cui design semplice e accattivante lo ha reso forse l'orologio più riconoscibile al mondo. Infatti, tra il 1953 e il 2020 il marchio ne ha prodotti quasi quattro milioni e oggi sono praticamente impossibili da acquistare al dettaglio. Ciò che è scioccante è quanto il riferimento originale 6204 assomigli a un moderno riferimento 124060LN: la cassa rotonda in acciaio inossidabile, il quadrante nero con indici luminosi, la lunetta girevole e il bracciale Oyster abbinato sono tutti lì.

Sebbene il Submariner sia nato come un vero e proprio "orologio strumento" (soldati, marinai e aviatori di stanza all'estero durante la guerra del Vietnam potevano, in certi casi, entrare in un Post Exchange (PX) e acquistarne uno), ha iniziato ad assumere toni lussuosi durante gli anni '70, quando sono stati aggiunti al catalogo riferimenti bicolore in oro e acciaio e completamente in oro. Mentre Rolex produce ancora sia riferimenti standard solo ora che riferimenti ora e data in acciaio inossidabile, pochissimi clienti li usano effettivamente per lo scopo previsto, poiché il computer subacqueo ha da tempo sostituito l'orologio subacqueo come dispositivo di cronometraggio subacqueo standard. Ciò non ha fatto nulla, tuttavia, per diminuire il fascino del Submariner . Al contrario, sembra che ogni altro pedone per strada in una grande città americana, europea o asiatica ne abbia uno al polso, contento di sapere che questo è un orologio che può prendere botte e continuare a ticchettare.

2) Orologio Audemars Piguet Royal Oak

Royal Oak Audemars Piguet @iStock.





Nei primi anni '70, tre dirigenti della SSIH, o Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, chiesero al direttore generale di Audemars Piguet George Golay un tipo di orologio che non era mai stato realizzato prima, vale a dire una lussuosa versione di un orologio sportivo in acciaio inossidabile. Golay chiamò un giovane designer di orologi svizzero, Gérald Genta , alla vigilia della Fiera svizzera dell'orologeria (in seguito "Baselworld") e gli comunicò la sua richiesta per un progetto iniziale. Lo schizzo risultante, lanciato a Basilea nel 1972, avrebbe cambiato la natura stessa dell'orologeria svizzera, manifestando la richiesta della SSIH e rendendo l'acciaio inossidabile costoso come l'oro. La referenza 5402ST, il primo Royal Oak in assoluto , presentava una lunetta ottagonale ispirata, così narra la storia, a un casco da sub (alcuni dicono che fosse la finestra di una nave), oltre a un esclusivo bracciale integrato e un quadrante testurizzato. All'interno batteva un sottile movimento automatico che alimentava un display di ora e data. All'epoca del suo debutto, il 5402ST costava diverse volte di più di un Rolex Submariner contemporaneo; oggi, il suo equivalente moderno costa ancora così.

Sebbene sia stato affiancato dal Girard-Perregaux Laureato nel 1975, dal Patek Philippe Nautilus nel 1976 e dal Chopard St. Moritz nel 1980, il Royal Oak è stato all'avanguardia nell'evoluzione degli orologi sportivi di lusso in virtù della sincronizzazione. Questo, naturalmente, e il suo design maschile ispirato, a cui si è unito nel 1993 il Royal Oak Offshore , una versione massiccia e spessa del RO progettata da Emmanuel Gueit. Oggi, gran parte del catalogo di Audemars Piguet si basa ancora sulla piattaforma Royal Oak: ci sono versioni ultrasottili con data e ora, iterazioni ultracomplicate in materiali futuristici, versioni da donna, persino una versione con calendario perpetuo progettata dal famoso chitarrista e cantautore John Mayer .

1) Omega Speedmaster Professional

Omega Speedmaster Professional Apollo XI Watch Rare White Panda Dial @iStock.





A metà del XX secolo, nel 1957, iniziò un anno propizio per Omega: in un colpo solo, il marchio con sede a Bienne in Svizzera lanciò il suo famoso orologio subacqueo Seamaster, l'orologio da campo Railmaster e, il più famoso, il suo cronografo Speedmaster. Fu chiamato "Speedmaster" perché era pensato per cronometrare velocità e distanza in pista. L'amato "Speedy" è in realtà, come la maggior parte dei cronografi, un orologio per auto. Ma il suo design preannunciava cose più grandi a venire: fu il primo orologio a presentare una scala tachimetrica sulla lunetta anziché sul quadrante, rendendo così il cronografo più leggibile. E la sua cassa, sebbene presentasse anse dritte nel 1957, fece spuntare abbastanza rapidamente le anse "attorcigliate" che avrebbero reso il suo profilo così riconoscibile nel corso dei decenni. Il suo movimento a carica manuale, basato su un calibro Lemania, era robusto e preciso.

Ma la leggenda dello Speedy nacque quando, a metà degli anni '60, superò i cronografi Rolex e Longines-Wittnauer in una serie di test di tortura punitivi condotti dalla NASA. Qualificato per il volo spaziale con equipaggio, lo Speedy accompagnò gli astronauti Buzz Aldrin , Michael Collins e Neil Armstrong nella missione Apollo 11, dove Aldrin indossò il suo ref. ST 105.012 sulla superficie lunare. Da allora, i legami dello Speedy con la NASA lo hanno reso un oggetto del desiderio per i collezionisti di orologi di tutto il mondo, mentre un flusso costante di cambiamenti (in gran parte incrementali) e molte, molte edizioni limitate lo hanno mantenuto al centro dell'attenzione nel mondo dell'orologeria. Sebbene esistano versioni automatiche, versioni complicate e versioni in plastica di origine biologica , è il modello "Professional" a carica manuale, con quadrante nero e cristallo Hesalite che incarna maggiormente lo spirito "Speedy".

