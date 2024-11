Gli imperi milionari di re Carlo e William

Due imperi immobiliari capaci di generare milioni 'segreti' per la monarchia britannica, in primo luogo per re Carlo III e l'erede al trono William, grazie alle proprietà più diverse sparse in tutto il Regno Unito. Così un'inchiesta giornalistica del Sunday Times e del programma Dispatches di Channel 4 ha svelato quanto era stato "gelosamente custodito" - come scrive il giornale - anche rispetto alle richieste di trasparenza arrivate dal Parlamento, e gettato ombre di imbarazzo sulla Royal Family per l'attività dei due fondi che fanno capo direttamente al sovrano e al primogenito: l'anno scorso hanno prodotto entrate per almeno 50 milioni di sterline (60 milioni di euro) tramite l'affitto a (caro) prezzo di mercato di proprietà dei loro possedimenti privati a istituzioni pubbliche vitali per i sudditi, specie i meno abbienti, incluse scuole e strutture del servizio sanitario nazionale (Nhs).

La lente dei giornalisti è finita su più di 5400 tra immobili e terreni del Ducato di Lancaster, gestito dal re attraverso i suoi rappresentanti, e del Ducato di Cornovaglia, tesoro di casa Windsor amministrato dall'erede: per questo l'inchiesta intitolata 'Il Re, il Principe e i loro milioni segreti' viene anche definita col termine "Duchy Files" (i file del ducato).

Fra gli accordi riservati è emerso quello col trust del Guy's and St Thomas' Hospital di Londra, uno dei più importanti ospedali pubblici della capitale, che si è impegnato a versare nelle casse del Ducato di Lancaster più di 11 milioni di sterline per 15 anni di pigione riguardante locali adibiti ad autorimesse per ambulanze. Mentre il Ducato di Cornovaglia, si è aggiudicato fra l'altro entrate per 37 milioni, spalmate su 25 anni, dal ministero della Giustizia per l'affitto di una sua singola struttura che ospita il carcere di Dartmoor, affollato penitenziario di categoria C nella contea inglese meridionale del Devon. Inoltre dai Duchy Files è emerso in tutta la sua vastità come il sovrano e l'erede al trono, sempre tramite i loro fondi, guadagnino entrate nei modi più disparati: dal pedaggio per ponti, ai traghetti, alle fognature, alle turbine eoliche, ai pub e alle distillerie fino alle miniere, ai parcheggi e ai cimiteri.

Sul suo sito web, il Ducato di Lancaster afferma che "è completamente autofinanziato e non fa affidamento sul denaro dei contribuenti". E il Ducato di Cornovaglia sottolinea di "non essere un ente pubblico, né finanziato dai contribuenti". Questo però contrasta coi risultati dell'inchiesta, in cui si ricorda anche come i guadagni siano di fatto esentasse. Perfino il ministero della Difesa ha sborsato al ducato del principe di Galles negli ultimi 20 anni almeno 900.000 sterline per il diritto di ormeggiare barche nelle acque circostanti il Britannia Royal Naval College di Dartmouth, dove in passato hanno frequentato il corso di cadetti della marina sia Carlo III che William.

I contratti in questione rispettano "la legislazione e tutte le regole in vigore nel Regno Unito", si è affrettata a precisare una portavoce del Ducato di Lancaster. "La nostra organizzazione è un'impresa immobiliare privata con priorità commerciali", ha ricordato da parte sua una fonte del Ducato di Cornovaglia. Ma queste dichiarazioni non fermano le polemiche attorno alle rivelazioni riprese dai media del Regno. Nei giorni scorsi, fra l'altro, in un articolo sul magazine Prospect firmato dal suo direttore Alan Rusbridger, in passato alla guida del Guardian, era stato criticato con forza il mistero dietro i tanti proventi ricevuti dalla famiglia reale. Se i due ducati sono entità private, i reali percepiscono ogni anno dal Tesoro (e quindi dai contribuenti) una percentuale dei proventi generati dalla Crown Estate, il patrimonio della Corona, come appannaggio di Stato (sovereign grant) garantito per il finanziamento delle attività ufficiali e per la gestione delle residenze: nel 2025 la sovvenzione sarà di 132 milioni di sterline. Se la monarchia resta molto popolare tra i britannici allo stesso tempo si sente crescere una richiesta di maggiore trasparenza in ambito economico, ancor di più dopo che il governo laburista ha presentato una manovra finanziaria con 40 miliardi di sterline in aumenti fiscali per sostenere gli investimenti pubblici.



