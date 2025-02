San Valentino, gli alimenti per accendere la passione

Dall’abbinamento degli ingredienti alla cura nella preparazione delle ricette, fino alla scoperta di nuovi sapori, ogni gesto in cucina può diventare una concreta dimostrazione di amore. Quali ingredienti sono capaci di stimolare l’immaginario erotico, e quelli da evitare perché potrebbero avere un impatto negativo sulla libido? “Lo stress fa ormai parte della nostra quotidianità: dal lavoro alla famiglia e dalle relazioni con gli amici o con i colleghi, determinando così una perdita del controllo sulla buona e sana alimentazione. Questa sregolatezza può impattare su tutte le nostre relazioni, anche e soprattutto, su quelle sentimentali: il cibo a volte viene mal utilizzato, può diventare un anestetico, un antistress, una compensazione emotiva con il conseguente peggioramento fisiologico della nostra sessualità” afferma la Psicoterapeuta Silvia Belcaro, formata in Sessuologia Alimentare che in occasione di San Valentino, il 14 febbraio, festa degli innamorati ha collaborato con HelloFresh,

“Il cibo e la sessualità rappresentano espressione dei bisogni primari fondamentali e restano legati tra loro e per la coppia, rispetto alla preparazione e alla sperimentazione di ricette, aiuterebbe a rinforzare e approfondire i 5 sensi: il gusto (come l’assaporare), l’olfatto (come l’annusare), la vista (come l’osservare), il tatto (come il toccare) e l’udito (come l’ascoltare): l'uso dei cinque sensi in cucina può aumentare anche il desiderio nella sessualità.

Per quanto riguarda le cosiddette “sostanze afrodisiache” non ci sono, ad oggi, prove scientifiche che le identificano come effettivo supporto nel miglioramento nell’intesa con il/la proprio/a partner. È vero però, che l’alimentazione può influire sulla salute dell'organismo: “Molti alimenti come i cibi dall’aroma intenso e dal sapore deciso, possono incidere positivamente sul nostro benessere sessuale. La regola di base è e resta sempre: non esagerare! Inoltre, durante i primi appuntamenti meglio evitare cibi che possono imbarazzarci come l’uso eccessivo di aglio oppure piatti il cui principale ingrediente è il nero di seppia” consiglia la Psicoterapeuta Belcaro.

4 alimenti per accendere la passione: dallo zafferano al melograno

Alcuni cibi agiscono principalmente sulla sfera psicologica, stimolando l’immaginazione e attivando meccanismi fisiologici che favoriscono il benessere e aumentano la libido:

1. Lo zafferano, il passionale “oro rosso” del mito greco: è rinomato per le sue proprietà. Alcuni studi suggeriscono che questa preziosa spezia stimoli le ghiandole surrenali, favorendo la produzione di adrenalina, con effetti rivitalizzanti sul corpo e sull’energia fisica. Inoltre, la medicina ayurvedica lo considera un potente calmante e antidepressivo grazie ai suoi principi attivi, tra cui il safranale e la crocina, che migliorano l’umore e riducono lo stress - due elementi fondamentali per accrescere il desiderio. Anche gli antichi greci ne celebravano le virtù stimolanti, come narrano numerose leggende mitologiche, in cui lo zafferano funge da giaciglio per il dio Zeus.

2. L’avocado, dalla parola azteca “ahuacatl” (che significa “testicolo”): anche i suoi benefici sulla salute ormonale e riproduttiva sono sostenuti dalla scienza. Ricco di grassi sani, vitamina E e antiossidanti, è noto per i suoi effetti positivi sulla sfera sessuale: negli uomini, i grassi monoinsaturi possono favorire un aumento della produzione di testosterone, contribuendo a sostenere la libido; nelle donne, invece, la vitamina E, nota anche come “la vitamina della fertilità”, protegge le cellule dai danni ossidativi e supporta il benessere riproduttivo, rendendo l’avocado un alleato prezioso per la salute ovarica.

3. Il melograno, per un corpo più rilassato: ricco di fitoestrogeni, supporta la salute ormonale femminile e può alleviare alcuni sintomi legati al ciclo mestruale e alla menopausa. Inoltre, grazie ai suoi polifenoli antiossidanti, aiuta a ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, favorendo uno stato di rilassamento e migliorando l'equilibrio psicofisico, essenziale per la salute sessuale.

4. La cipolla, elisir di virilità: nonostante il suo odore intenso, offre molteplici proprietà benefiche a livello fisico. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, favorisce una circolazione sanguigna ottimale, essenziale per il benessere generale e la funzione sessuale. Una circolazione ottimale contribuisce infatti a migliorare l'afflusso di sangue agli organi sessuali, potenziando così il desiderio. Inoltre, la cipolla contiene composti solforati, noti per il loro effetto stimolante sul sistema ormonale. Non sorprende quindi che nei testi antichi di diverse culture, questo ingrediente venisse considerato un “elisir di virilità”.

La ricetta: Fettuccelle dell'amore

Per rendere ancora più speciale il giorno di San Valentino, lo Chef Giuseppe Mulargia del Ristorante Le Spighe dell'FH55 Grand Hotel Palatino di Roma propone una ricetta esclusiva che combina eleganza e sapore: Fettuccelle Cacio e Pepe Rosa con Gambero Rosso di Mazara e Limone.

Questa ricetta è un tributo all'amore e alla cucina d'autore, un incontro perfetto tra la delicatezza sofisticata del gambero rosso di Mazara, un ingrediente pregiato dalle carni succulente e dal sapore ricco che racconta la tradizione del mare siciliano, e la cremosità avvolgente del cacio e pepe, che unisce il carattere deciso del Pecorino Romano con la morbidezza del pepe nero. A completare il piatto, le vibranti note agrumate del limone, che apportano freschezza e un tocco di eleganza, arricchendo ogni boccone con una leggera acidità che esalta gli altri sapori.

FETTUCCELLE CACIO E PEPE ROSA CON GAMBERO ROSSO DI MAZARA E LIMONE

Ingredienti per 2 persone

Per la pasta fresca:

100 g di semola di grano duro rimacinato200 g di farina 00 di grano tenero210 g di tuorli

Sale q.b.

Per il composto:

130 g di Pecorino Romano (non troppo stagionato)150 g di Gambero Rosso di Mazara

Pepe rosa q.b.1 limone (da grattugiare)Olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento:

Pulire i gamberi, privandoli della testa, del carapace e dell’intestino. Tagliarli a dadini grossolani e condirli con olio EVO, sale e una leggera grattugiata di limone. Lasciar riposare in frigorifero.

Preparare la pasta fresca: in una planetaria con gancio, unire le farine e aggiungere i tuorli poco alla volta. Far riposare l’impasto in frigorifero per un’ora.

Stendere l’impasto con una sfogliatrice fino a uno spessore di 1-2 mm, piegarlo e tagliarlo a striscioline larghe 3-4 mm per ottenere le fettuccelle.

Cuocere la pasta in acqua bollente leggermente salata, scolarla e mantecarla in padella con il Pecorino e un po’ di acqua di cottura fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Impiattare, guarnendo con il gambero rosso, il pepe rosa e una grattugiata di limone fresco.

Consigli dello chef:

Per chi non ama il pesce crudo, i gamberi possono essere spadellati leggermente nell’ultima fase della preparazione per mantenere intatta la loro morbidezza e sapore. Durante la mantecatura, assicurarsi di non superare i 60° per evitare che il Pecorino cagli.

4 alimenti da evitare: dalla menta piperita alle patatine fritte

4 alimenti da evitare: dalla menta piperita alle patatine fritte

Allo stesso modo, alcuni alimenti, specialmente se consumati in grandi quantità, potrebbero rivelarsi invece dei veri e propri “nemici” della sfera sessuale, influendo negativamente sulla digestione e provocando cali di energia:

1. I popcorn confezionati: pur essendo l'accompagnamento ideale per un appuntamento romantico davanti a un film, possono avere effetti sul desiderio sessuale. I popcorn confezionati o anche quelli venduti al cinema spesso contengono infatti elevate quantità di sale. Un eccesso di sodio può provocare ritenzione idrica, un aumento della pressione arteriosa ed una riduzione della circolazione sanguigna, tutti fattori che possono influire negativamente sulla sfera sessuale.

2. Le patatine fritte: ricche di grassi saturi, possono causare un rapido aumento della glicemia seguito da un calo energetico, portando a sensazioni di stanchezza e di sonnolenza. Sebbene offrano una gratificazione immediata al cervello, questi grassi contribuiscono al restringimento dei vasi sanguigni, ostacolando una corretta circolazione del sangue. Questo effetto può ridurre le performance fisiche e, in particolare negli uomini, aumentare il rischio di problematiche legate alla funzione sessuale.

3. Gli edamame: sebbene siano un alimento salutare, non sono particolarmente indicati per stimolare il desiderio sessuale. Alcuni studi suggeriscono che la soia, contenendo fitoestrogeni, possa avere effetti alteranti sul ciclo mestruale. Negli uomini, invece, gli isoflavoni, presenti nella soia, potrebbero potenzialmente interferire con la fertilità, se consumati in grandi quantità, rendendo questo alimento non sempre compatibile con un menù romantico.

4. Le crucifere: sono ricche di benefici per la salute, ma è meglio evitarle durante una serata romantica. Questi ortaggi contengono uno zucchero chiamato raffinosio che, se consumato in grandi quantità, può causare gonfiore addominale. Inoltre, cavolfiori, broccoli e altre verdure di questa famiglia sono anche ricchi di fibre, che possono generare gas intestinali, riducendo il comfort e influenzando negativamente l’intimità.

“Preparare piatti fatti in casa insieme al proprio partner rappresenta un'opportunità per rafforzare la complicità e stimolare la creatività in un ambiente conviviale. La cucina si trasforma così in uno spazio di condivisione, dove si possono sperimentare nuovi sapori e approfondire l’affiatamento di coppia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA