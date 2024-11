Quindi cosa mangiano i vegani? Non è solo una questione di dieta

Vegani ossia le persone che mangiano esclusivamente alimenti di origine vegetale, come frutta, frutta in guscio, ortaggi, legumi e cereali, quindi non consumano nemmeno, ad esempio, uova, latte e derivati e miele. E poi i Lacto-Vegetariani che mangiano alimenti di origine vegetale, latte e suoi derivati, Lacto-Ovo-Vegetariani che mangiano alimenti di origine vegetale, latte e suoi derivati e uova: la famiglia vegan ha molte declinazioni che la distinguono dai vegetariani che non mangiano carne e pesce ma i prodotti di derivazione animale invece si.

Dal punto di vista alimentare da anni si assiste variamente alla crescita di questa 'famigliona' e molte persone hanno semplicemente introdotto più vegetali nella dieta e ridotto la carne ad esempio passando ad un regime 'flexiteriano' in cui si predilige un modello di alimentazione di tipo vegetariano ma senza rinunciare ad alimentarsi sporadicamente di proteine animali. E se l'argomento in Italia è popolare da alcuni anni bisogna sapere che The Vegan Society è stata fondata nel lontano 1944 e che il World Vegan Day 2024 celebrato il 1° novembre è una ricorrenza istituita nel 1994 ad opera dell’attivista Louise Wallis.

Ma la famiglia si potrebbe allargare ulteriormente se i costi fossero, come accade per il biologico, meno alti.



Nei primi sei mesi del 2024 le ricerche di prodotti vegani in promozione hanno registrato una crescita del +249% rispetto allo stesso periodo del 2023: è ciò che emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Shopping di DoveConviene, che, in occasione del ha indagato le preferenze degli italiani nei confronti dell’alimentazione vegana. Secondo l’indagine, il 75% dei consumatori sceglie infatti di integrare alimenti vegani nella propria alimentazione, ma la presenza di sconti e offerte rimane un’importante leva d’acquisto: l'80% degli intervistati afferma di acquistare questi prodotti soprattutto in presenza di promozioni.

Quella vegana è una tipologia di alimentazione sempre più apprezzata da Nord a Sud e che vede nella top 5 delle regioni che maggiormente ricercano questi prodotti la Sardegna (+800%), l’Umbria (+400%), il Veneto (+233%), la Basilicata (+200%) e il Trentino (+150%).

Ma cosa spinge gli italiani a scegliere alimenti vegani? Secondo la ricerca, il 70% degli intervistati dichiara di voler contribuire alla tutela dell'ambiente attraverso scelte alimentari che riducano l’impatto ecologico, limitando l’inquinamento e l’uso di risorse naturali, e promuovano il rispetto degli animali. Il 51% dei consumatori, invece, è guidato dalla volontà di mantenersi in salute. Va sottolineato che la qualità rappresenta sicuramente un fattore determinante nella scelta tra i vari prodotti: difatti, il 70% degli italiani acquista prodotti vegani che presentano un apporto nutrizionale bilanciato, mentre il 48% predilige alimenti privi di sostanze dannose, come conservanti, coloranti e additivi.

Infine, a livello di preferenze, tra i prodotti vegani più apprezzati dagli italiani spiccano nella classifica i legumi (65%), i cereali (44%), latte e yogurt vegetali (35%). Non mancano, inoltre, gli amanti dei prodotti plant based già pronti (28%), preferiti anche per la loro praticità e facilità di consumo, oltre ai sostituti proteici (19%), come seitan, tofu, tempeh e soia.

Da un punto di vista gastronomico tra i Top Trends di quest'anno nella ristorazione ci sono proprio quelli legati al plant based come il ‘Clean Eating’ e il ‘Provenance The Future'. Quest'ultimo punta sui progressi tecnologici. Si stima infatti che l'agricoltura contribuisca al 24-30% delle emissioni globali di gas serra, con la produzione di carne che ne rappresenta il 60%. Di conseguenza, i progressi tecnologici stanno aprendo la strada a metodi alternativi di produzione alimentare, tra cui le carni coltivate in laboratorio. L'agricoltura urbana e verticale significa creare ambienti di coltivazione controllati in cui le colture annuali vengono coltivate utilizzando meno terra e risorse idriche. "Aspettatevi di vedere ristoranti installare i propri spazi di agricoltura verticale o parlare della provenienza urbana e sostenibile dei loro ingredienti", spiega Francesca Tartara, Business Development Manager di Churchill 1795. Clean Eating è invece il trend che vede sempre più consumatori spostarsi verso ingredienti naturali e poco elaborati. I marchi a base vegetale abbracceranno ingredienti integrali come funghi, tempeh e legumi come alternative ai complessi sostituti della carne. Ci si aspetta anche una crescita nel mercato dei frutti di mare a base vegetale, che porterà un sapore e una consistenza migliorati che imitano la cosa reale.



Per rendere omaggio a questo significativo appuntamento annuale, Churchill ha realizzato una campagna che ha visto coinvolti sei locali di cucina prevalentemente vegana o con un’attenzione alla sostenibilità, tra Roma e Milano. Ognuno di loro, il 1°novembre, avrà in menu delle ricette special o dei cavalli di battaglia che verranno serviti su piatti Churchill della nuova collezione autunnale 2024, dedicata proprio ai temi naturali e simbolo di qualità e sostenibilità. I locali che hanno aderito all’iniziativa sono: Indigeno (Rm), Nativa (Rm); Rifugio romano (Rm) Cascina Caremma (Besate -Mi); Erba Brusca (Mi), Pasticceria Nepà (Mi). Ogni ricetta è espressione della creatività, della complessità e della varietà della cucina vegana e, i piatti Churchill, con il loro design e i materiali di alta qualità, amplificano visivamente le creazioni culinarie.

Quindi cosa mangiano i vegani?

Una dieta vegana è riccamente varia e comprende tutti i tipi di frutta, verdura, noci, cereali, semi, fagioli e legumi, tutti i quali possono essere preparati in infinite combinazioni che ti assicureranno di non annoiarti mai. Dal curry alla torta, dai pasticci alle pizze, tutte le tue cose preferite possono essere adatte a una dieta vegana se sono fatte con ingredienti di origine vegetale.

Non è solo una questione di dieta

I vegani evitano di sfruttare gli animali per qualsiasi scopo, e la compassione è una delle ragioni principali per cui molti scelgono uno stile di vita vegano. Dagli accessori e abbigliamento al trucco e articoli da bagno, i prodotti di origine animale e i prodotti testati sugli animali si trovano in più posti di quanto ci si possa aspettare. Fortunatamente oggigiorno ci sono alternative convenienti e facilmente reperibili a quasi tutto.

Si diventa vegani per il bene degli animali, provando compassione, per la nostra salute (tra l'altro alcune ricerche hanno collegato benefici per la salute con una pressione sanguigna e un colesterolo più bassi e tassi più bassi di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e alcuni tipi di cancro), per l'ambiente, per le persone.

La storia del veganesimo e i primi pionieri del mangiare etico

Il veganismo esiste dall'alba della storia. Le prove di persone che scelgono di evitare prodotti animali risalgono a oltre 2.000 anni fa. Già nel 500 a.C., il filosofo e matematico greco Pitagora promuoveva la benevolenza tra tutte le specie e seguiva quella che potrebbe essere descritta come una dieta vegetariana. Più o meno nello stesso periodo, Siddhārtha Gautama (meglio conosciuto come il Buddha) discuteva di diete vegetariane con i suoi seguaci.

Facciamo un salto al 1806 d.C.: i primi concetti di veganismo cominciano appena a prendere forma, con il dottor William Lambe e Percy Bysshe Shelley tra i primi europei a opporsi pubblicamente a uova e latticini per motivi etici.

I primi vegani moderni

Nel novembre del 1944, Donald Watson (a destra e sotto) convocò un incontro con altri cinque vegetariani senza latticini, tra cui Elsie Shrigley, per discutere di diete e stili di vita vegetariani senza latticini. Sebbene molti avessero opinioni simili all'epoca, questi sei pionieri furono i primi a fondare attivamente un nuovo movimento, nonostante l'opposizione. Il gruppo ritenne che fosse necessaria una nuova parola per descriverli; qualcosa di più conciso di "vegetariani senza latticini". Le parole rifiutate includevano "dairyban", "vitan" e "benevore".

Si stabilirono su "vegan", una parola che Donald Watson in seguito descrisse come contenente le prime tre e le ultime due lettere di "vegetarian". Nelle parole di Donald Watson, segnava "l'inizio e la fine di vegetariano". La parola vegan fu coniata da Donald Watson su suggerimento dei primi membri, il signor George A. Henderson e sua moglie Fay K. Henderson, che la società avrebbe dovuto chiamarsi Allvega e la rivista Allvegan.

Sebbene la dieta vegana fosse stata definita all'inizio, fu solo nel 1949 che Leslie J Cross sottolineò che la società non aveva una definizione di veganismo e suggerì "[i]l principio dell'emancipazione degli animali dallo sfruttamento da parte dell'uomo". Questo è stato poi chiarito come "cercare di porre fine all'uso degli animali da parte dell'uomo per cibo, merci, lavoro, caccia, vivisezione e per tutti gli altri usi che comportano lo sfruttamento della vita animale da parte dell'uomo".

La società fu registrata per la prima volta come ente di beneficenza nell'agosto del 1964, ma i suoi beni furono in seguito trasferiti a un nuovo ente di beneficenza quando divenne anche una società a responsabilità limitata nel dicembre del 1979. La definizione di veganismo e gli obiettivi di beneficenza della società furono modificati e perfezionati nel corso degli anni. Nell'inverno del 1988 questa definizione era in uso, sebbene la formulazione sia cambiata leggermente nel corso degli anni, e rimane tale oggi:

[…] una filosofia e uno stile di vita che cerca di escludere, per quanto possibile e praticabile, tutte le forme di sfruttamento e crudeltà verso gli animali per cibo, abbigliamento o qualsiasi altro scopo; e per estensione, promuove lo sviluppo e l'uso di alternative prive di animali a beneficio degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente. In termini dietetici denota la pratica di rinunciare a tutti i prodotti derivati ​​interamente o parzialmente da animali.

