Meghan cambia nome al suo marchio lifestyle prima della nuova serie Netflix

Meghan ha annunciato sui profili social di aver cambiato il nome del suo marchio di prodotti dedicati al lifestyle, 'American Riviera Orchard', che diventa 'As Ever'. Come sottolinea la Bbc si tratta di una decisione presa in concomitanza con la nuova serie sulla cucina e sulla sua vita in California - dove i duchi di Sussex si sono trasferiti dopo lo strappo traumatico con la famiglia reale britannica -, dal titolo 'With Love, Meghan', che sarà visibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 4 marzo. In un video pubblicato sul profilo Instagram della duchessa e girato nel giardino della casa di Montecito, si sente in sottofondo il principe Harry che dice "sta registrando" mentre la moglie reggendo lo smartphone annuncia sorridente il cambio di brand e lo spiega con l'idea di ampliare il significato legato alla sua gamma di prodotti, non limitandola più alla riviera californiana, come viene definita la zona di Santa Barbara. La duchessa dice anche che il nuovo marchio intreccia tutto quello che ama, "dal cibo, al giardinaggio fino alla ricerca della gioia nel quotidiano". La scelta appare più che altro motivata, come si legge sui media del Regno Unito, dai problemi avuti con la registrazione del primo marchio negli Usa, troppo legato a una connotazione territoriale su cui non si poteva ottenere un diritto di esclusiva.



