In aumento le tiny house , le case in miniatura

Secondo le nuove tendenze dell’abitare la casa è un luogo da vivere in modo più consapevole ed etico, dando il giusto valore agli spazi, al comfort e alla sostenibilità.

In questo periodo storico i tassi d’interesse che rendono proibitivo l’accesso ai mutui e il ritorno alla classica vita d’ufficio stanno progressivamente portando gli italiani a rivedere l’idea di casa maturata nel 2020-2021. Non più abitazioni grandi, dai costi proibitivi, sia per l’acquisto che per i consumi energetici, ma case piccole, sostenibili e dotate di ogni comfort e perché no, immerse nella natura. In altre parole le tiny house o case in miniatura. A partire dal 2021 si è registrato, infatti, un aumento nella domanda di piccole costruzioni prefabbricate, ecosostenibili e realizzate con materiali naturali, come il legno, capaci di garantire un’elevata efficienza energetica.

Soluzioni edili che, rispetto alle case tradizionali, hanno costi e tempi di produzione inferiori. La gestione ottimale dello spazio garantisce il massimo del comfort, per disporre di una camera da letto, un bagno e un’area living con sala da pranzo e cucina a vista.

Come arredare una tiny house ?

Come arredarle? Il punto di partenza è ridurre il superfluo per lasciare spazio solo a ciò che è realmente necessario nella nostra vita quotidiana. La scelta ottimale riguarda gli arredi multifunzione e trasformabili, cercando di sfruttare in altezza lo spazio. Lo stile Hygge, che prende in prestito dalla cultura danese la ricerca di calma e serenità tra le mura domestiche, è molto apprezzato per l’uso di colori neutri, sfumature ispirate alla natura e un design minimal.

In questo contesto trova la sua collocazione ottimale la magia del camino senza canna fumaria, elettrico o elettrico ad acqua, perfetto per dare quel tocco in più allo spazio, in modo sostenibile. Questo genere di caminetti, essendo senza canna fumaria, non comporta limitazioni d’uso e consente di riscaldare l’ambiente con un consumo minimo di energia, 2kw/h pari a circa 0,7€/h, senza alcuna emissione nociva nell’aria. Il fuoco che nasce dall’acqua, grazie a un sofisticato gioco di luci colorate e tecnologia a ultrasuoni, è la massima espressione del vivere consapevole e responsabile odierno. La fiamma fredda che caratterizza questi prodotti, come quelli di maisonFire dal 2009 punto di riferimento italiano in tema, consente, inoltre, di posizionarli in qualsiasi nicchia e a contatto con ogni tipologia di materiale. Caminetti sostenibili, elettrici a led, ad acqua o a bioetanolo, apprezzati a ogni latitudine per la loro capacità di creare ambientazioni cozy, avendo cura dell’aria che tutti noi respiriamo.

