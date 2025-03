Frontiere dell'IA per creme e make-up personalizzati

Creme, lozioni, make up, prodotti per la cura della persona sempre più personalizzati sui bisogni e le necessità della singola persona. E' uno degli sviluppi, possibili grazie all'intelligenza artificiale, che si aspetta, il 72% della generazione Z. Una strada che a livello mondiale si sta sempre di più percorrendo, come hanno spiegato vari operatori del settore nel talk 'Ingredienti e intelligenza artificiale: il futuro automatizzato della bellezza' che si è tenuto a Cosmoprof Worldwide Bologna. "Bisogna capire che i consumatori, vanno anche educati, devono essere in grado di distinguere fra quello che vogliono e ciò di cui hanno bisogno. A volte c'è la pressione di seguire i trend, rilanciati dai social, ma è importante anche risolvere le problematiche che le persone hanno per creare una fidelizzazione" spiega Nahla Bekkara, Business Development Specialist, Haut.AI che opera con l'IA generativa nel settore dei prodotti di bellezza e cura della pelle. L'innovazione che si può operare con il supporto dell'intelligenza artificiale "riguarda anche le materie prime, gli ingredienti. Se ne può testare molto più velocemente l'efficacia, si può capire con tempi prima impossibili quali formule siano le più adeguate, sviluppare nuovi elementi, anche fra i principi attivi" osserva Karen Ho, cofondatrice & CEO, Gravel AI che lavora con i produttori di ingredienti per la cura della persona identificando tutte le opportunità tramite l'intelligenza artificiale. I consumatori "vogliono prodotti e ingredienti sempre più 'puliti' e certificati, noi agiamo in questo senso ricorrendo a filiere di fornitura più corte" aggiunge Nima Salehi, responsabile globale della tecnologia e dei canali online di The Inkey List.

In questo senso uno degli obiettivi dell'uso dell'IA è anche creare etichette che racchiudano che "contengano un'identità digitale univoca del prodotto, nella quale sia possibile racchiudere ogni informazione su tutto il processo di produzione, dagli ingredienti alla logistica, in modo da rendere anche chiaro quali prodotti siano vendibili in un determinato Paese, quali rispondano alle varie regole in vigore soprattutto rispetto alle esigenze di sostenibilità che sono sempre più importanti" dice Monica Coffano Account Manager di Temera, società che fornisce soluzioni tecnologiche per i settori della moda, del lusso e del retail.

"Non bisogna farsi travolgere - commenta Salehi - oggi la rete e i social sono fondamentali per diffondere e far conoscere i nuovi prodotti, e i consumatori anche attraverso l'Ia sono sempre alla ricerca di più informazioni. L'audience però è sempre più giovane e spesso un prodotto di grande successo, viene ricercato anche da fasce di pubblico a cui non è destinato. Bisogna avere il coraggio di spiegarlo ed offrire le soluzioni adeguate". Resta comunque fondamentale l'elemento umano, sia in termini di consulenza, di consigli alle singole persone, sia per altri elementi più imponderabili: "La bellezza è un'esperienza sensoriale, legata a molteplici fattori che l'IA non sa ancora calcolare - spiega Ho - come le emozioni create da un certo prodotto. In questo i data set dell'intelligenza artificiale sono ancora da addestrare".



