30 anni di Yoga della Risata, flash mob salute, felicità e pace

Trent'anni di Yoga della Risata: l'istituto italiano li celebra il 13 marzo con un flash mob, "per diffondere salute, felicità e pace" che sono "i valori fondamentali, oggi più attuali che mai" e la missione con il medico indiano Madan Kataria ideò questa pratica. L'Istituto Italiano di Yoga della Risata, fondato dai master trainer maceratesi Lara Lucaccioni e Matteo Ficara, invita a ridere insieme, in ogni angolo d'Italia e del web, generando un'onda di gioia collettiva e un messaggio di pace. Chiunque può partecipare, condividendo sui social brevi video (max 30 secondi) o foto di risate contagiose, accanto al luogo simbolo della propria città, con gli hashtag #italiacheride #30annidirisate, #dallarisataallafelicità.

La giornata avrà due momenti particolarmente significativi con due sessioni di risate online aperte a tutti: una con il fondatore della pratica, il medico indiano Madan Kataria alle ore 13.30, e un'altra alle ore 21, in cui è previsto un minuto di risate per la pace nel mondo. Questo il link per iscriversi https://bit.ly/3F7XuVE Le celebrazioni proseguiranno fino al 20 marzo, fanno sapere i promotori, Giornata internazionale della Felicità, "a sottolineare come la risata sia una delle pratiche quotidiane per allenare la felicità, quando intesa non come piacere momentaneo bensì, in senso eudamonico, come competenza".

Altri eventi ci saranno il 4 maggio, Giornata Mondiale della Risata, con attività diffuse nelle varie regioni, connesse attraverso una straordinaria diretta online di 30 ore di risate continuative. Dal 23 al 26 ottobre, a Peschiera del Garda il V Congresso italiano che l'Istituto italiano di Yoga della Risata sta organizzando.

"Non serve un motivo per essere felici - spiegano Lucaccioni e Ficara -. Se portiamo il nostro corpo a ridere, in maniera intenzionale, la nostra mente lo seguirà, secondo la teoria del binomio corpo-mente, attivando la chimica della felicità anche nei momenti più difficili. È l'intuizione alla base della nascita dello Yoga della Risata. In un'epoca di stress e ansia diffusi, questa pratica si rivela preziosa per la salute mentale. Con l'Istituto vogliamo offrire strumenti e competenze per portare questi benefici nella vita propria e altrui. In questo momento, abbiamo l'occasione di contagiare di gioia tutta l'Italia e mostrare che la felicità è una scelta, una risata alla volta. Questo sarà anche un modo per sentirsi uniti in una coscienza globale di fratellanza grazie alla risata, linguaggio universale che tutti sono in grado di parlare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA