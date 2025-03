George Clooney abbandona il brizzolato, tinge i capelli castano

George Clooney abbandona il suo famoso brizzolato e tinge i capelli castano. L'attore, 63 anni, è stato visto a Soho a New York a pranzo con la moglie Amal, 47 anni. Indossava pantaloni chino, una giacca in pelle, scarpe da ginnastica, occhiali da sole e sfoggiava appunto il nuovo look dalla chioma scura.

Il cambiamento è dovuto al ruolo che interpreterà nella piece, Good Night, and Good Luck, le cui anteprime iniziano a Broadway il 12 marzo mentre l'opening night si terrà il 2 aprile. Si tratta di un adattamento teatrale del film in bianco e nero del 2005 da lui diretto e presentato in anteprima alla 62/a Mostra di Venezia. Come il film, la trama è incentrata sul famoso anchor della Cbs, Edward R. Murrow, la cui trasmissione 'See It Now' è passata alla storia per la serie di servizi televisivi contro il senatore Joseph McCarthy e che contribuirono alla fine del maccartismo.

Good Night, and Good Luck era una delle frasi celebri con cui chiudeva I suoi programmi. Nel 2006 il film fu candidato a sei premi Oscar e quattro Golden Globes. Ha ricevuto l'Osella d'oro per la sceneggiatura e la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile al Festival di Venezia. Clooney non ha nascosto di essere nervoso per il suo ritorno sul un palcoscenico, la sua ultima volta in uno spettacolo dal vivo risale al 1986. "Non recito a teatro da 40 anni - ha detto durante un'anteprima stampa dello show - è terrificante". "Sì, George Clooney è agitato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA