Sanremo barber shop, dall'old Hollywod di Achille Lauro ai baffi di Olly

Appunti di stile dal festival di Sanremo. Tra canzoni, show e outfit che hanno colpito nel segno, sul palco dell’Ariston trionfa il grooming maschile. Una prima tendenza da cogliere è il Futuro Passato dove, chiome dal sapore rétro diventano contemporanee, e barba e baffi non sono da meno, lanciando mode che sembrano vintage, ma che, invece, sono avanguardia pura.

Attraverso una radiografia di tagli e styling di barba, baffi e capelli, realizzata da Bullfrog, dei look più interessanti sfoggiati dai cantanti in gara quest’anno ecco un viaggio tra i decenni passati, reference per le versioni reloaded di oggi che guardano già a domani. Perché, con ogni probabilità tutti loro contribuiranno a influenzare le richieste degli uomini nei barber shop.



Destinazione anni ‘20/’40: chic sofisticato

I finish lucidi e l’effetto impomatato che fanno subito old Hollywood hanno conquistato i big più «sul pezzo» del momento. Achille Lauro, in primis, dandy 4.0, ha ipnotizzato con il taglio classico all’italiana ispirato al fascino delle icone senza tempo. Uno stile old money, lungo sia sui lati che sulla parte superiore, gestito con l’utilizzo di pettine e forbici ad evidenziare la naturalezza delle lunghezze. I capelli sono pettinati all’indietro con una riga netta o accennata, mentre un ciuffo tirabaci aggiunge un tocco di sregolatezza. Anche Tony Effe ha stupito con l’hairlook che non ci aspettavamo. La chioma messy, lavorata con pettine e forbici, a differenza della versione con la riga laterale di Lauro, è declinata in uno slick back impeccabile: i capelli sono pettinati completamente all’indietro, creando un effetto liscio e levigato che esalta i lineamenti e aggiunge un tocco di rigore al look. Prodotto must have: la Brillantina Lucida Alta Definizione per dare un finish glossy e un effetto wet.

Destinazione anni ’50: ordinato con stile

Chioma perfettamente ordinata per uno stile che mixa pulizia e leggerezza. La reference potrebbe essere l’hairlook dei personaggi delle sit-com anni ’50, sempre curati. Così appare Francesco Gabbani con il suo Executive Contour, taglio in cui i capelli sono corti ai lati e più lunghi sulla parte superiore, pettinati lateralmente. Questo look, talvolta definito "ciuffo sempre perfetto", è diventato un suo tratto distintivo. Il cantante l’ha abbinato all’iconico baffo sfoggiato sul viso perfettamente rasato. Vibes rétro, ma urban, per Fedez. Il suo Undercut con ciuffo e basette unisce dettagli curati a un’anima streetwear. La sfumatura midfade ai lati crea contrasto con il ciuffo, che può essere pettinato in diversi modi. Prodotti must have: Gel Styling per un fissaggio naturale senza residui e Cera Opaca, ideale per texture definite e opache.



Destinazione anni ‘70: chioma in (semi) libertà

Agli anni a cavallo tra ’70 e ’80, alle chiome libere e ribelli del glam rock, si rifà Irama. Per il cantante un Soft Mullet dallo stile grunge perfettamente in linea con il suo carisma. Un hairlook dinamico e originale, dal Dna chic wild, che si caratterizza per una frangia piena e mossa e la texture voluminosa con onde morbide che danno movimento, dall’effetto spettinato in grado di donare un'aria rockstar e casual.

Prodotto must have: Schiuma per controllare i ricci, definire onde morbide e dare volume.

Destinazione anni ’80: tra l’eleganza del riccio e baffo rock’n’roll

Tra i grandi ritorni in fatto di hairstyle, la permanente che conquista, però, nel 2025 le teste maschili. Direttamente dagli Eighties, ma in versione aggiornatissima, l’abbiamo vista su Stash dei The Kolors che la sfodera con un Blowout taper, taglio caratterizzato da una parte superiore voluminosa, mentre i lati e la nuca sono sfumati in modo graduale.

Anche Rocco Hunt si dà al mosso estremo declinato attraverso un taglio Low fade che combina una sfumatura bassa con una parte superiore piena e ben definita. Per il rapper napoletano un look pulito e raffinato, ma al tempo stesso casual e urbano. La sua Mid fade beard si collega al taglio di capelli in maniera armoniosa attraverso una sfumatura graduale.

Non solo chioma: Olly porta sul palco un altro trend fortissimo negli Ottanta, il baffo dal twist rock’n’roll, ciliegina sulla torta per il suo Mohawk con burst fade, sfumatura esplosiva attorno all’orecchio che enfatizza il volume centrale, e che permette di sposarsi perfettamente con tutte le tipologie di capelli, dai lisci ai ricci.

Prodotti must have: Siero Disciplinante per proteggere i capelli dal calore del phon durante l’asciugatura e mantenerli sani e Spray al Sale Effetto Onda per un look spettinato ad arte. Per baffi d’autore, invece, perfetto è il Gel Styling.



Destinazione Anni ’90: vibrazioni Brit Pop

Flashback istantaneo con Rkomi, il cui hairlook avvistato all’Ariston richiama l’immagine dei fratelli Gallagher, leader degli Oasis, negli anni ’90. In realtà, il Mod cut del cantante è una reinterpretazione moderna che, indietro nel tempo, ricorda lo stile Britpop, ma che risale agli anni '60. Per dare un tocco più contemporaneo, rilassato e urban, a differenza della versione classica con frangia netta e pesante, il Mod Cut di Rkomi è più spettinato e leggermente sfilato, mantenendo un effetto naturale per creare un effetto rotondo e pieno. Prodotto must have: Spray al Sale per una texture leggera e definita.



Destinazione anni ’20 Terzo Millennio: il rilassato che piace

Il mondo, post pandemia, è cambiato. Il passato più recente ha reso trendy il relax che parte dalla testa. Esponente di questo mood più prossimo, Bresh con il suo Messy Cut che riflette un’estetica naturale, di moda da diverse stagioni. Il suo taglio di capelli è caratterizzato da uno stile casual e spettinato in linea con il suo stile musicale fresco e autentico. I capelli sulla sommità della testa sono leggermente più lunghi, permettendo di ottenere un effetto volutamente disordinato. Per donare movimento e texture, il taglio non è uniforme ma presenta scalature. L’hairlook del cantante genovese si abbina a una 5 o’clock shadow beard volutamente “incolta”, ma molto cool. Prodotto must have: Pasta Modellante Effetto Naturale per una texture disordinata e autentica.

