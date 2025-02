Il futuro del benessere 2025 in otto trend / SPECIALE

(di Agnese Ferrara) Il nuovo slogan universale delle palestre e dei centri benessere sarà ‘scroll less, live more’? E imparare a fare il fabbro o macinare il grano sarà il nuovo fitness per il corpo e la mente? Lo ipotizzano gli analisti americani del Global Wellness Institute (Gwi) nel report mondiale dei trend, edizione 2025 presentato a New York. Il ritorno delle pratiche fitness in modalità analogiche (come una volta) renderà il 2025 un anno cruciale per una grande e globale disconnessione, di pari passo col boom del digitale e dell’Intelligenza artificiale generativa. E' un mondo polarizzato: aumenteranno sia il "benessere analogico" (che abbraccia la vita pre-digitale) che la "biologia aumentata".

Mostrano i sintomi da ‘indigestione digitale’ soprattutto la Generazione Z e i Millennial, ovvero chi tra devices, telefonini e servizi online ci è nato. Se il wellness analogico, in una forma originale perché include attività abbandonate da molto tempo, è in cima ai trend, degni di nota sono anche le tendenze 'saune-party', ‘teen wellness’ (che vede gli adolescenti al centro di metodiche per ritrovare il proprio benessere mentale, anche andando in palestra), i rimedi contro le dipendenze (da alcol, droghe, telefonino eccetera), la questione sostenibilità idrica per le Spa, i rimedi per aumentare la forza fisica e mentale e la riscoperta del viaggio slow in treno a o in nave che include trattamenti in chiave fitness. Leader del trend, infine sono i Paesi Arabi con importanti investimenti nella prevenzione sanitaria, turismo del benessere e innovazioni nello sport-benessere.

Gli otto trend wellness che faranno la differenza dal 2025 in poi

1 Wellness analogico

Minore uso di dispositivi elettronici e sempre meno ‘connessione’ durante le attività wellness che tornano ‘analogiche’ ma in modo diverso dal solito. Se la ‘disintossicazione digitale’ è vecchia quanto internet, il 2025 sarà l’anno in cui sempre più persone, in particolare i rappresentati della Generazione Z e i Millennials, si disconnetteranno da un mondo cronicamente online che inizia ad essere sempre più percepito come ‘costoso’ in termini di salute mentale e fisica, concentrazione, rosicchiamento del tempo libero e del tempo per i rapporti umani. Perfino il mito della casa attrezzata e iperconnessa si sta sgretolando e si fa strada il desiderio delle ‘dumb houses’ minimamente connesse in cui vengono ripristinati privacy e pace. Si parla ora di ‘tecnologia calma’ che ci aiuta a staccare la spina. “Le nuove generazioni si stanno appassionando alla tecnologia retrò, agli hobby e alle esperienze analogiche. Rientrano nel nuovo concetto di wellness, ad esempio, gli studi e i laboratori di ceramica sociale, i club di videogiochi old school, "bar accademici" per il benessere intellettuale, i saloni di lettura con musica dal vivo che stanno facendo concorrenza ai centri fitness. Si tratta di nuovi spazi ‘terzi’ dove si ritrova la forma fisica e mentale”.

Rientrano nel filone le nuove cabine di detox digitale nella natura (‘cabine – mini chalet- uniche per sfuggire agli schermi e ricaricarsi nella natura. Stacca la spina nella tua cabina nascosta in mezzo alla natura. A sole 1-2 ore dalla vita cittadina’ è lo slogan di Unplugged con ‘cabine’ nella campagne di Birmingham, Bristol, Londra, Manchester e Galles e lunghe liste d’attesa). Nuovi i tour avventurosi ‘senza telefono’: viaggi fitness con sport all’aria aperta ma anche con molti momenti socializzanti – si viaggia in piccoli gruppi – attività emozionanti e che paiono divenire più attraenti dei classici ‘palazzi’ di lusso con Spa (come FLTO, sedi in tutto il mondo, incluse Puglia, Costiera amalfitana e un giro a Roma).

“La mania della tecnologia retrò – già evidente il ritrovato amore per le vecchie macchine fotografiche, i dischi in vinile e le macchine da scrivere d'epoca - sta colpendo anche i resort, dalle serate di "ascolto profondo" con dischi in vinile nelle saune (come il servizio ‘deep listening sauna sessions’ del resort Farris Bad Spa, vicino ad Oslo e nelle catene di palestre Equinox), allo scambio dei telefoni degli ospiti con "kit di disintossicazione digitale" che contengono macchine fotografiche Polaroid, mappe di carta e giochi da tavolo. I resort benessere stanno lanciando una sofisticata programmazione di arti analogiche: laboratori di pittura, ceramica (come il progetto UK ‘Social pottery’ con super party di ceramica abbinati a crioterapia e ‘bagni sonori’ organizzati dalla Re:Mind di Londra), calligrafia e scrittura (come nel famoso Royal Mansour di Marrakech, con focus speciale sulle arti come terapia del benessere e, nel suo studio Atelier d'Artiste, ci si può dedicare all'uncinetto, al ricamo, alla modellazione dell'argilla e alla calligrafia). I viaggiatori cercano esperienze preindustriali positive, che facciano bene alla mente e al corpo, come nella nuova fattoria sudafricana del XVII secolo trasformata in resort benessere, Soetmelksvlei, si impara a fare il fabbro e a macinare il grano. Inoltre l’hotel La Perla, resort di lusso a Corvara in Badia, con una ‘mini’ Spa di lusso – chiave analogica - come ‘angolo di pace e tranquillità, dove corpo e anima si incontrano in armonia’, che ha collaborato con l'ente turistico locale per offrire dolci invernali, sessioni di uncinetto e creazione di medaglie, tutte guidate da artigiani locali.

Le tendenze della disintossicazione digitale e della vita analogica sono in fermento da anni, ma ora paiono meno una nostalgia alla moda e più un attivismo sociale che lotta per creare un futuro retrò sano e più umano, contro la vita guidata dall'intelligenza artificiale e le costanti campagne di marketing e la disinformazione del mondo online che per le persone stanno andando troppo oltre”. Nella nuova era della ‘tecnologia calma’ hanno successo anche le App sempre più creative che aiutano non solo a disciplinare il tempo che si passa sui social media ma invitano a fare ciò che si ama di analogico ogni minuto disconnesso in più (un’ora di social in meno al giorno corrisponde a 7 ore di tennis in più e alla lettura di 3 libri alla settimana, ad esempio).



2. le nuove saune per l’intrattenimento

Rinascita globale di un'antica tradizione, quella delle saune e degli hammam. Esistono da migliaia di anni ma – attesta la ricerca - stanno vivendo un'incredibile rinascita. Dalle nuove saune urbane di New York City e Chicago, alle saune ‘rustiche’ – pop up - sul lungomare di Oslo o Brighton dove si avvicendano surfisti esperti o le saune galleggianti sui fiordi, alle saune con installazioni artistiche immersive di Tokyo, siamo ad una trasformazione di una tradizione secolare, e una folla sempre più giovane e alla moda se ne sta accorgendo. La tradizione europea ‘Aufguss’, che consiste nell’uso di acqua ed erbe aromatiche su pietre bollenti per creare vapori, sta avendo successo in tutto il mondo, con paesi come il Giappone e l'Inghilterra che l’adottano negli ultimi anni. Anche il design cambia: le saune nelle spa stanno diventando più ‘esperienziali’. Non più stanzette chiuse ma pareti panoramiche in vetro, arte digitale immersiva e saune ‘per eventi’ che possono ospitare decine, o addirittura centinaia di persone in tutto il mondo, come la Salt sauna di Oslo per grandi gruppi. “I consumatori più giovani, desiderosi di connessioni nella vita reale oltre i bar e i club, stanno affollando queste saune sociali, che possono ospitare DJ, drag queen o concerti a tutto tondo. Laddove un tempo le saune erano una triste, buia e solitaria scatola in un seminterrato, oggi sono centri vivaci, sociali, culturali e di intrattenimento, spesso con viste fantastiche e in luoghi incredibili, e la gente non ne ha mai abbastanza” si legge nello studio.



3. Benessere per adolescenti

Gli adolescenti di oggi affrontano crescenti sfide di salute mentale, alimentate da crisi sociali e pressione dei social media. “Mentre storicamente, le spa e le destinazioni benessere hanno trattato i ragazzi come una nota a margine o in modi piuttosto superficiali, con l’esplosione della crisi della salute mentale degli adolescenti, il settore sta includendo il loro benessere, - si legge nello studio. - È in corso un cambiamento con programmi wellness per le famiglie di tipo ‘intergenerazionale’ per affrontare ansia, depressione e dipendenze. Dai santuari ‘off-grid’ a Bali che aiutano gli adolescenti ad affrontare la sovrastimolazione dell'era digitale, ai ritiri di ‘terapia del surf’ nel Regno Unito e in Marocco che combinano la consapevolezza del surf con la terapia del trauma, la cultura e la connessione. Inoltre terapia del suono, meditazione e l'immersione nella natura per combattere le crescenti crisi di ansia e depressione adolescenziali. Come il progetto di ritiri ‘Rewire’ inglesi che accompagnano ragazzi e ragazze in mezzo alla natura in modo divertente e solidale, bagni nei laghi, fanghi per la pelle e tutti intorno al fuoco acceso, camminate e navigazioni sui fiumi con al tavola paddle. Anche le catene alberghiere aprono le porte delle Spa ai ragazzi, come Rosewood, One Hotels e Carillon Miami con massaggi adattati ai giovani che praticano sport e nuovi approcci di trattamenti per ragazzi sedentari. Fioriscono inoltre le App gratuite progettate specificamente per aiutare gli adolescenti a gestire l'ansia.



4. Sostenibilità nelle spa con riciclaggio delle acque

L’acqua scarseggia nel mondo e insieme al cambiamento climatico, alla crescita della popolazione e all'inquinamento. “Le industrie di Spa e benessere iniziando ad affrontare la questione, essendo da sempre cattivi consumatori d'acqua, - spiega Gwi. “Considerate questo: una singola doccia a pioggia di una Spa consuma fino a 40 litri d'acqua a ospite, il che può arrivare a 11.000 litri d'acqua al giorno, ovvero più di quattro milioni di litri all'anno. Le attività per la gestione dell’acqua segnano il nuovo anno e diverse destinazioni wellness sono in prima linea adottando pratiche sostenibili per ridurne il consumo o implementare processi di supporto delle loro comunità”. Nello studio si cita la Spa ‘Rancho La Puerta’ in Messico, che ha investito nella costruzione di un impianto di purificazione dell'acqua da 5 milioni di dollari che sfrutta ‘biotrasformatori’ da batteri anaerobici, zone umide artificiali e ozono per trattare 27 litri di liquami al secondo nel progetto di invertire la crisi idrica a Tecate. Altre destinazioni wellness stanno implementando sistemi di riciclaggio delle acque grigie, sistemi idrici a circuito chiuso e sistemi di filtrazione naturale per le loro piscine.



5. Fitness ‘aumentato’ e alte prestazioni

In contrapposizione all’amore dei giovani per il fitness analogico, arriva il trend del ‘wellness aumentato’ che piace alle generazioni più anziane. Con lo sviluppo dei progressi nella tecnologia in ambito sanitario e nell'ingegneria genetica, sta prendendo forma un nuovo paradigma in cui la salute non è semplicemente ‘curata’ ma ottimizzata e perfino potenziata, almeno dal punto di vista delle promesse. “Le innovazioni includono interfacce cervello-computer che migliorano le prestazioni, migliorare il benessere dei neuroni, il fitness estremo che aiuta gli atleti a sopportare sforzi intensi, - attesta il report. Come le cuffie smart di Neurable, integrate con la tecnologia dell'interfaccia cervello-computer, aiutano le persone ad acquisire una profonda conoscenza della loro salute cognitiva, a migliorare le proprie attività quotidiane e a gestire perfino i burnout”. Le invenzioni includono i pantaloni MO/GO , con robotica indossabile che fornisce un aumento del 40% della forza muscolare delle gambe e del supporto delle ginocchia, così le persone possono muoversi con potenza e libertà in ambienti fisicamente impegnativi come la natura selvaggia e le sfide di wellness estremo. I dispositivi sanitari indossabili integrati con l'intelligenza artificiale stanno passando da semplici tracker a sistemi attivi che rispondono alle esigenze individuali. “La crescente domanda dei consumatori di soluzioni per il benessere che ottimizzino gli stati cognitivi, emotivi e fisici vedrà il fiorire di sistemi per sbloccare il potenziale umano ma anche ad assumere il controllo della propria vita per migliorarla in chiave cerebrale e in termini di longevità e miglioramento delle prestazioni fisiche e mentali”.

Il fitness vive un crescente spostamento verso prestazioni estreme, con individui che si sforzano di superare i limiti delle proprie capacità fisiche. “Questa tendenza è in parte guidata dalla rinascita di antiche pratiche di benessere come le terapie calde e fredde, che stanno guadagnando popolarità ma anche l'ascesa delle sfide ultra, come quelle intraprese dalla star britannica Spencer Matthews20, che ha completato le 786 miglia di corsa nel deserto in 30 giorni (e facendo da sponsor a Moops, un prodotto enzimatico della lattasi che pare aiutare gli intolleranti al lattosio a gustarli comunque) e l'atleta Russ Cook, che ha attraversato l'intera superficie dell'Africa correndo. Anche le ultramaratone, come la Marathon Des Sables, stanno riscuotendo un interesse crescente.

“E così anche i grandi marchi sportivi si sono accordi del trend, come Nike, un tempo focalizzata sull'economia del benessere, ora si sta affrettando a sponsorizzare eventi di fitness estremo come Hyrox, come già aveva fatto il brand Puma. “Questa tendenza è in linea con la crescente enfasi sugli sport competitivi nel 2024, segnata da importanti eventi globali come le Olimpiadi” spiegano gli analisti. Nella moda questo cambiamento culturale si riflette in un allontanamento dal trend ‘athleisure’ della post pandemia verso l'abbigliamento ad alte prestazioni. “Marchi come Adidas collaborano con aziende come Rheno per creare abbigliamento tecnico per sfide fisiche estreme. Oppure il il progetto del brand Salomon ‘Adaptive’ che include la messa a punto di scarponi da sci e da snowboard che incorporano una tecnologia protesica avanzata, offrendo maggiore stabilità e mobilità per le persone con disabilità”.



6. Il wellness anti-dipendenze

Il campo del wellness inizia ad includere attività per combattere le dipendenze. “Le aree del benessere sono pronte a rovesciare ulteriormente i tabù e ad offrire prodotti e servizi innovativi sulla dipendenze, proprio come è già successo per il benessere sessuale e per la menopausa. Le pratiche vengono infatti sempre più integrate in tutti i tipi di trattamento della dipendenza, dall'alcol alle droghe alla tecnologia, e le aziende del benessere stanno entrando con entusiasmo nello spazio della riduzione del danno” dichiara Gwi. E i marchi alla moda che mirano alla riduzione del danno stanno diventando virali tra i ragazzi. Che li aiutino davvero è da dimostrare, nel frattempo il business sale di mese in mese.

“Blip e Jones stanno portando la cessazione del fumo ai giorni nostri con confezioni accattivanti, prodotti innovativi e supporto online. Nuovi integratori, come GreenOut ("l'epipen della cannabis") o Soft Landing Chocolate ("un commestibile inverso"), promettono di supportare le persone che consumano THC a smettere in modo rapido. Poi le "sigarette" erboristiche per il benessere di Puff Herbals che dichiarano di aiutare a dormire o a concentrarsi. Oppure gli stuzzicadenti aromatizzati senza nicotina del marchio Blip, infusi con Jambu naturale per una sensazione di formicolio che aiuta le persone a smettere di fumare. Inoltre nuove App e tecnologie indossabili dedicate alle persone con dipendenze, così come le nuove piattaforme di coaching in chiave ‘buone abitudini’, come Zabit. “Il confine tra un resort benessere di lusso e un centro di cura per le dipendenze mediche si sta assottigliando poiché sempre più centri di cura si rendono conto che molti approcci al benessere si stanno dimostrando incredibilmente utili nel supportare le persone durante il recupero” si legge nell’indagine. Il centro Carrara, in California, abbina al trattamento medico esperienze di yoga, tai chi, medicina tradizionale cinese, trattamenti termali e sedute in camera iperbarica. Al Paracelsus Recovery di Zurigo si prescrivono anche agopuntura, shiatsu, ippoterapia e arte. Sempre più hotel e resort benessere ospitano ‘ritiri di sobrietà’ incentrati sul benessere per aiutare le persone a ridurre tutto, dall'alcol alla tecnologia, come il Sober Powered Nervous System Reboot Retreat di Gill Tietz in Messico. Il resort ultra-lussuoso Les Alpes a Montreux, in Svizzera, ha aperto nel 2018 e offre anche programmi per VIP di recupero completo per tossicodipendenza, disturbi alimentari o dipendenza dalla tecnologia. Qui i programmi di benessere personalizzati integrano pratiche di salute fisica, mentale e spirituale (e la cura da dipendenza da telefonino di una settimana costa circa 50.000 dollari). Il trend include alcune innovazioni med-tech per curare le dipendenze, come l'auricolare neurostimolante di Spark Biomedical che allevia i sintomi di astinenza da oppioidi.



7. Wellness in crociera e in treno

Crescente il desiderio di viaggi più lenti e rilassati, le crociere e i viaggi in treno stanno diventando sempre più popolari. In Europa nel 2023 hanno viaggiato in crociera 8,2 milioni di persone (erano 7,7 milioni nel 2019) con un incremento del 6,5%. Aumenta così l’offerta di itinerari con una serie di programmi olistici di benessere, strutture di livello resort, esperti di salute a bordo ed escursioni incentrate sul benessere. Dalle carrozze Spa Dior dedicate inaugurate sui treni di lusso Royal Scotsman di Belmond, al boom dei ritiri wellness in mare, come la catena COMO Hotels che si sta lanciando nel mercato delle crociere. Il loro primo "Viaggio nell'Artico" combina escursioni avventurose con trattamenti benessere. Le compagnie di crociere più affermate stanno collaborando con celebrità da Gwyneth Paltrow a Deepak Chopra e il rinomato dottor Andrew Weil, medico statunitense, autore di saggi divulgativi a carattere salutistico che hanno venduto milioni di copie, per aiutarli a gestire le loro esperienze di benessere a bordo.

“I viaggi in treno celebrano le loro qualità naturali di consapevolezza. Sui treni pendolari della London North Eastern Railway si insegna a lavorare a maglia o a meditare durante la ‘Mental Health Week’ prevista a maggio. Una nuova generazione di viaggiatori in treno sta scoprendo le storiche città termali d'Europa, tutte accessibili in treno, e visitando gli stabilimenti balneari, i grandi hotel e le passeggiate che hanno fatto da cornice ai viaggi benessere del nostro secolo”. Dal nuoto selvaggio in Scandinavia alla raccolta di piante medicinali con uno sciamano Maya in Messico, fino all'immersione negli onsen in Giappone. Con la crescente popolarità dell'astroturismo e del turismo silenzioso i viaggi in treno e in nave, che possono trasportare gli ospiti lontano dall'inquinamento luminoso e acustico, sfrutteranno il momento.

L'anno prossimo, il marchio Blue World Voyages ha in programma di lanciare la sua prima nave interamente dedicata allo sport e al benessere, e dotata di tecnologie avanzate come sistemi di purificazione dell'aria e dell'acqua, illuminazione circadiana e docce infuse di vitamina C mentre in Italia i nuovi viaggi in treno andata e ritorno da Roma sotto il marchio ‘La Dolce Vita’ di Accor, basandosi sull'eredità del famoso Orient Express, offriranno nuove esperienze benessere, culturali, storiche e gastronomiche, come il pranzo in un ristorante nelle grotte di Matera (da aprile 2025). Nel 2024 nuove rotte anche per il Venice Simplon-Orient-Express, come Parigi e Portofino.



8. Arabia e dintorni, il nuovo cuore del wellness

L'Oriente sta emergendo come leader mondiale del benessere, fondendo il patrimonio culturale con l'innovazione all'avanguardia e la sostenibilità, alimentata da strategie nazionali e nuovi grandi sviluppi. “Il benessere sta toccando ogni parte della società mediorientale, dalle soluzioni sanitarie innovative alle riunioni religiose, e mentre i paesi dipendenti dal petrolio cercano nuove fonti di reddito, il benessere sta emergendo come un settore primario, - precisano gli autori del report. - La Vision 2030 degli Emirati Arabi Uniti investe nella prevenzione e nell'assistenza clinica potenziata dall'intelligenza artificiale; la Vision 2040 dell'Oman enfatizza la salute preventiva e la creazione di un database genomico mirato alle malattie genetiche; e la Vision 2030 dell'Arabia Saudita finanzia campagne di salute pubblica mirate alle malattie croniche e ha puntato molto sul turismo del benessere”. Destinazioni turistiche su larga scala come l'AMAAALA del Red Sea Global, in Arabia Saudita, includerà ben 30 destinazioni benessere di livello mondiale (le prime otto apriranno quest'anno). In altre aree della regione, le tradizioni arabe del benessere e i paesaggi spettacolari stanno creando esperienze autentiche come in Giordania, dove gli ospiti entrano in contatto con la cultura beduina locale mentre osservano le stelle e fanno escursioni. La regione sta sperimentando nuove intersezioni tra sport e benessere, con destinazioni come l'Aspire Academy del Qatar e lo Sports Boulevard dell'Arabia Saudita”. Un polo globale del wellness che una volta non esisteva.

