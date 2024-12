Dall’Happy Hour all’Happy Work Out, fitness sempre più importante per i lavoratori

L’allenamento con i pesi per il potenziamento muscolare stravince fra le discipline di Fitness, ma lo yoga è in forte aumento (+7%) rispetto all’anno precedente, conquistando il podio come disciplina con la crescita più rapida. E ancora: i dati confermano che l’appuntamento con il Work Out del martedi alle 18 fa dimenticare ai dipendenti persino il tanto sospirato momento dell’Happy Hour. E ancora: i più attivi sono, a sorpresa, i dipendenti del settore pubblico, che superano di poco i colleghi del settore finanziario e tecnologico.

Sono solo alcune delle curiosità emerse da Trends Report, l’ultima ricerca condotta da Wellhub, portale di servizi all-in-one per il benessere aziendale, che ha intercettato i trend per il benessere dei dipendenti nel 2025. Il report analizza i dati globali di oltre tre milioni di abbonati Wellhub provenienti da 19.000 aziende, svelando le principali tendenze che stanno plasmando il futuro del benessere sul posto di lavoro.

Sport, il più potente farmaco naturale

L’impatto di ansia e depressione sull’economia globale raggiunge 720mila milioni di euro all’anno, cifra che si prevede arriverà a oltre 4 milioni di euro entro il 2030: ecco perché è importante investire sul benessere in azienda dove lo stress lavorativo viene identificato come causa principale del calo del benessere mentale. “In molte aziende manca ancora la consapevolezza che abbiamo a disposizione tutte gli strumenti per prevenire l’elevato costo sanitario per garantire la salute dei dipendenti”, ha dichiarato Cesar Carvalho, CEO e Co-fondatore di Wellhub. “Stiamo assistendo a un cambiamento epocale nel modo in cui i dipendenti si approcciano al benessere, con un focus crescente sulla nutrizione, le abitudini salutari e il benessere mentale, oltre alla forma fisica. A dimostrarlo sono anche i milioni di abbonati della nostra piattaforma, che stanno abbracciando un approccio olistico, utilizzando sia opzioni digitali che in presenza per mettere al primo posto la propria salute”.

La flessibilità del benessere ibrido

La parola d’ordine per i dipendenti rispetto al Fitness è flessibilità. I dati del rapporto di Wellhub evidenziano che sempre più utenti stanno puntando su una formula ibrida di allenamento, combinando attività di benessere digitali e in presenza. All’efficacia dei risultati corrisponde una maggior fidelizzazione e un maggior coinvolgimento. Ecco perché i dipendenti che utilizzano sia opzioni di benessere in presenza che digitali sono due volte più attivi rispetto a quelli che scelgono solo uno dei due metodi.

In primo piano nutrizione e stile di vita

Le priorità sono diventate nutrizione e stile di vita salutari. Due aree che hanno registrato una crescita notevole, con un aumento del 112% nell’adozione delle pratiche per una nutrizione sana e bilanciata rispetto all’anno passato.

In Italia il lunedi é “sacro” per il Work Out, ma i Check In mensili restano bassi

In Italia, il 79% dei dipendenti considera il wellbeing alla stregua dello stipendio: questo il risultato più rilevante emerso dalla ricerca “Lo stato dell’arte del wellbeing aziendale 2025” condotta da Wellhub e basata su un sondaggio globale svolto tra maggio e giugno 2024, che ha raccolto dati da oltre 5.000 dipendenti in nove Paesi.

Dati che trovano conferma anche nel più recente “Trend Report” di Wellhub, che porta sotto i riflettori anche le abitudini dei dipendenti italiani in tema di Fitness: il lunedi resta la giornata irrinunciabile per gli allenamenti, con una media mensile di 8 Check In che ci colloca nella parte basse della ideale classifica internazionale, a pari merito con la Germania – contro i 10 di Usa, Regno Unito, Irlanda e Brasile, i 9 del Messico e della Spagna e gli 8 dell’Argentina.

