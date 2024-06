Speciale Estate 2024: nove consigli per non stressare i capelli

Le giornate in spiaggia sono un must durante l’estate. Sfoggiamo il nostro nuovo beachwear, un cocktail fresco, un tuffo in piscina… e mentre ci liberiamo di tutto lo stress, chi si stressa è proprio la nostra amata capigliatura. Sole, acqua salata, sabbia e salsedine possono danneggiare i nostri capelli che potrebbero sfibrarsi, diventare crespi e spenti.







- Cosa fare per preservare la salute delle nostre chiome in estate? Abbiamo chiesto qualche consiglio al noto hairstylist romano Cristiano Russo.

"La preparazione è fondamentale. Consiglio di iniziare con un trattamento idratante e nutriente almeno una settimana prima di andare al mare. Utilizzare maschere specifiche a base di oli naturali, come l'olio di argan o di cocco, può aiutare a rinforzare e idratare i capelli in profondità. È importante anche fare una visita dal parrucchiere per una spuntatina: eliminare le doppie punte riduce il rischio di ulteriori danni".

- E' meglio tagliare i capelli prima o dopo le vacanze?

"Tagliare i capelli prima di partire può essere una buona idea per eliminare le doppie punte e dare un aspetto più sano alla chioma. Tuttavia, un taglio al ritorno dalle vacanze può essere altrettanto utile per rimuovere eventuali danni causati dall'esposizione al sole e alla salsedine. La scelta dipende dalle esigenze e dal tempo a disposizione".

- I raggi UV possono danneggiare i capelli ed il cuoio capelluto, non solo al mare… ma anche in città. Come proteggerli?

"Il sole può danneggiare i capelli, rendendoli secchi e fragili. Una buona soluzione puó essere quella di indossare un cappello a tesa larga o una bandana. Ció che consiglio sempre alle mie clienti è utilizzare uno spray protettivo con filtro UV che crea una barriera contro i danni del sole e della salsedine. Va applicato sui capelli asciutti, prima di uscire. Se avete fatto il bagno, suggerisco di ri-applicarlo dopo ogni nuotata".

- Lasciare i capelli sporchi di acqua salata può danneggiarli?

"Assolutamente si! Il sale è noto per disidratare. Dopo aver fatto il bagno a mare i capelli vanno sciacquati abbondantemente con acqua dolce. Durante le vacanze, andando a mare di frequente si ha anche la necessità di lavare i capelli di frequente… ma tutti sappiamo che troppi shampoo non sono indicati per avere capelli in salute… come fare in questi casi? È impensabile lavare i capelli tutti i giorni! Per questo motivo, di estate è meglio optare per un co-wash, ideale anche per chi ha i capelli molto secchi. Potete acquistare dei prodotti specifici o farlo a casa, semplicemente con una maschera. In questo caso, va applicata una noce di prodotto e massaggiata sulla cute fino alle lunghezze. Dopo qualche minuto si potrà procedere con un risciacquo molto accurato. Questa è una soluzione alternativa al lavaggio che non stressa i capelli e li rende morbidi e setosi".

- Ci sono delle accortezze particolari per le donne in dolce attesa?

"Le donne in gravidanza devono prestare particolare attenzione all'esposizione al sole. Oltre a proteggere la pelle, è importante anche proteggere i capelli utilizzando balsami e maschere diradanti che possano prevenire la secchezza, riducendo al minimo l’uso di tinture e altri trattamenti chimici che possono indebolire i capelli. L’ideale sarebbe utilizzare solo prodotti naturali e delicati, privi di sostanze chimiche aggressive".

- E per chi ha capelli colorati?

"I capelli trattati chimicamente, come quelli colorati o decolorati, necessitano di cure extra. L’acqua salata e la salsedine possono sbiadire i capelli colorati e danneggiarli. È importante utilizzare prodotti specifici per capelli colorati, come shampoo e balsamo formulati per mantenere il colore e proteggere i capelli dai danni".

- Non solo mare: anche le gite in montagna possono mettere i nostri capelli in difficoltà…

"In montagna, il sole ed il vento possono stressare i capelli. Anche in questo caso, è sempre conveniente usare cappelli o fasce per proteggere dai raggi solari, ma anche oli naturali come quello di cocco o di argan che con i loro nutrienti fungono da barriera e rendono la capigliatura morbida, lucida ed idratata".

- E se volessimo fare un tuffo in piscina? Come difendere i nostri capelli dal cloro?

"Il cloro, come tutte le sostanze chimiche, può provocare danni importanti ai capelli. È bene indossare sempre una cuffia da piscina, non solo per una questione igienica ma anche per ridurre l’esposizione al cloro. Subito dopo essere usciti dalla piscina, i capelli vanno lavati con acqua dolce abbondante. Chi frequenta spesso la piscina dovrebbe usare uno shampoo chiarificante per rimuovere il cloro e prevenire danni".

- Quali errori comuni si dovrebbero evitare?

"Uno degli errori più comuni è non risciacquare i capelli dopo il bagno in mare, lasciando che la salsedine si accumuli e secchi i capelli. Un altro errore è l’uso eccessivo di strumenti a caldo come phon e piastre senza protezioni adeguate: dopo una giornata al sole, i capelli sono già stressati e ulteriori fonti di calore possono causare danni irreparabili. Infine, evitate di spazzolare i capelli bagnati con troppa forza: utilizzate un pettine a denti larghi per districare i nodi con delicatezza".

