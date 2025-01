Domani sit in silenzioso a Roma per Cecilia Sala

Un sit-in per Cecilia Sala a piazza Santi Apostoli, a Roma, martedì 7 gennaio, alle ore 11.30. È l'iniziativa promossa dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio e dall'Associazione Stampa Romana.

«Un modo per esprimere solidarietà alla collega, chiederne la liberazione immediata a chi la detiene ingiustamente e in condizioni inaccettabili e ribadire il valore della libertà di stampa. Abbiamo preso tutte le accortezze prima di chiedere l'autorizzazione alla Questura», spiega il presidente dell'Ordine del Lazio Guido D'Ubaldo.

«Non ci saranno discorsi, sarà un presidio silenzioso, senza dibattito e interviste, anche per rispettare la volontà dalla famiglia di Cecilia», sottolinea il segretario di Stampa Romana Stefano Ferrante.



