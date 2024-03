Rocca, 'sento peso delle mancanze del Lazio verso università'

"Sento il peso delle mancanze che come Regione Lazio abbiamo nei confronti del mondo universitario: penso alle residenze per gli studenti. Stiamo aumentando le risorse al fine di realizzarne ma è molto complesso quando si è alle prese con un bilancio che vede oltre 500 milioni di euro tagliati per pagare gli interessi sui debiti che abbiamo. Nonostante questo però le residenze universitarie sono la nostra priorità. Abbiamo aumentato di 4 milioni il fondo apposito: è poco ma è un segnale": lo ha detto il presidente della Giunta regionale del Lazio Francesco Rocca intervenendo all'inaugurazione del 45mo anno accademico dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, in corso nell'Aula Magna dell'Unicas.

"Il Lazio - ha premesso - sarà una Regione compiuta nel momento in cui sarà completamente solidale ed inclusiva. Credo, in questo senso, che l'università possa e debba esercitare un ruolo fondamentale per la crescita dei territori".

Il presidente della Regione ha evidenziato la recente nomina dell'ex pro rettore Raffaele Trequattrini a commissario del Consorzio Industriale del Lazio: "La sua nomina - ha detto Francesco Rocca - testimonia l'importanza che attribuiamo a questo territorio ed alle sue professionalità".



