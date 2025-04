Cure palliative, il Lazio tra i modelli di riferimento nazionale

In occasione del 15mo anniversario della Legge 38/2010 sul diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, e alla vigilia del Giubileo degli Ammalati e del Mondo Sanitario (5-6 aprile), si terrà a Roma il convegno "La Speranza Cura. Quale diritto nella malattia inguaribile?", organizzato dall'Università Europea di Roma presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, con il patrocinio della Regione Lazio.

L'iniziativa - che vede la partecipazione di medici, giuristi, accademici ed esperti del settore - è anche l'occasione per raccontare l'eccellenza della Regione Lazio, oggi uno dei punti di riferimento nazionale nell'organizzazione delle cure palliative.

Nel Lazio è presente uno degli unici otto hospice pediatrici in Italia: il Centro di Cure Palliative Pediatriche dell'Ospedale Bambino Gesù di Passoscuro, attivo da marzo 2022, è il più grande del Paese per l'ambito pediatrico e accoglie pazienti anche da altre regioni.

La Regione conta oggi 34 strutture accreditate e, nel 2023, ha avviato il processo di accreditamento delle Reti Locali di Cure Palliative (RLCP) per adulti, in base ai requisiti dell'Accordo Stato-Regioni n. 118/2020. La ASL di Rieti è stata individuata come "rete pilota", segnando il primo esempio in Italia di accreditamento aziendale di una RLCP.

La RLCP della provincia di Rieti è oggi un modello di riferimento, capace di garantire la presa in carico in tutti i setting assistenziali (Hospice, assistenza domiciliare, ambulatori, consulenze ospedaliere) con un'organizzazione integrata e multiprofessionale, operante in continuità tra i diversi livelli di cura. L'accreditamento ha rafforzato il coordinamento con ospedali, distretti, RSA e medici di medicina generale, con particolare attenzione alla formazione continua del personale.

Nel 2024, la Regione Lazio ha approvato il potenziamento del Piano regionale delle Reti di Cure Palliative, sia per pazienti adulti sia pediatrici.

Oggi, la Rete copre l'82% del fabbisogno regionale. In particolare: · l'offerta residenziale copre l'82,5% dei posti previsti dal DM 77/2022; · l'assistenza domiciliare copre l'81,1% del fabbisogno stimato; · nel 2022 sono stati 15.701 i pazienti presi in carico, con una copertura complessiva dell'82,2%.

Un sistema avanzato e ben strutturato, garantito da équipe multiprofessionali attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che dimostra come la cura - anche nella malattia inguaribile - possa e debba essere una risposta concreta e organizzata.

«Le cure palliative costituiscono uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla salute. È necessario un impegno dei poteri pubblici per garantire a tutti la possibilità di accedervi in ogni area del territorio nazionale. In questa prospettiva le cure palliative rappresentano non solo una priorità per le politiche sanitarie, come afferma anche la Corte costituzionale, ma una strada ineludibile per restituire speranza a tutta la società» ha dichiarato il prof. Filippo Vari, ordinario di Diritto costituzionale all'Università Europea di Roma e vicepresidente del Centro Studi Livatino.

"Il rifiuto di logiche di abbandono e di accanimento, come la previsione di politiche sanitarie attente ai bisogni reali dei pazienti fragili, manifestano il riconoscimento del valore di ogni essere umano. La via della cura e della speranza inizia proprio dal riconoscimento, a tutti i livelli, del valore ineludibile della dignità di ogni uomo" ha commentato il prof.

Alberto Gambino, Prorettore Vicario dell'Università Europea di Roma e ordinario di Diritto privato.

«Dall'attuazione della legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore, che quest'anno compie i 15 anni, dipende l'effettiva garanzia del diritto fondamentale alla cura globale nell'inguaribilità, considerata un imperativo morale per tutti i sistemi sanitari anche dall'OMS» ha commentato l'Avv. Francesca Piergentili, docente di Diritto costituzionale all'Università Europea di Roma.