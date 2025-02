Università Padova, tra le prime 220 al mondo

Molte luci quelle messe in risalto dal direttore amministrativo dell'università di Padova Alberto Scuttari, che nella relazione letta in Aula Magna, nel giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico, ha ricordato che l'Ateneo veneto secondo il Best Global Universities Rankings di U.S. News & World Report, viene classificato primo in Italia, 43/o in Europa e 115/o nel mondo. "Il QS World University Rankings ci colloca tra le prime 220 università al mondo - ha aggiunto - . Questi risultati non sono casuali, ma il frutto di un impegno collettivo, della competenza dei nostri docenti e ricercatori, della dedizione dei nostri studenti e del supporto qualificato del personale tecnico e amministrativo".

Tutto bene? Quasi, visto che la presidente del Consiglio degli Studenti Emma Ruzzon ha ricordato nel suo intervento dal pulpito dell'Aula Magna Galileo Galilei che "gli otto secoli di storia dell'università non possono rimanere in una teca, ma vanno inquadrati nel presente - ha spiegato - le mura dell'università devono custodire un confronto, senza inaridire il senso di questo luogo che non può essere il tentativo di una corsa senza mai fermarsi. Ci aspettiamo che l'università di Padova tenga vivo l'ardore che l'ha sempre contraddistinta. Qui dentro a poco a poco ci sembra di diventare serie di numeri, noi abbiamo uno sguardo curioso ma anche stanco di attendere una legittimazione che sembra non arrivare mai. Ci sono stati 173 milioni di euro di tagli, i nostri occhi sono sul Governo e sulla classe politica". "Ce lo ricordano gli studenti in Serbia e ce lo insegna la storia che non può esserci spazio per la rassegnazione" ha osservato. La rappresentante degli studenti, che nel suo lungo intervento ha ricordato anche le tribolazioni del popolo palestinese a Gaza, in segno di protesta si è sfilata la giacca del tallieur.