Libera Università,dialogo tra Tomaso Montanari e Riccardo Zucchi

Libera Università, dialogo a Pisa tra lo storico dell'arte Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena e Riccardo Zucchi, rettore dell'Ateneo pisano. L'evento è organizzato per il 28 marzo, alle 16:30 nell'Aula magna nuova del Palazzo La Sapienza dal Cidic-Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura dell'Università di Pisa. A moderare l'incontro Saulle Panizza, direttore del Cidic.

La riflessione prende spunto dal libro di Montanari 'Libera Università' (Einaudi), accendendo i riflettori su un dibattito che, si spiega, può e deve uscire dalle aule universitarie, aprendosi alla società. Sarà un dialogo "a 360 gradi che cercherà di delineare lo stato dell'arte - le trasformazioni imposte dalla competizione, la burocratizzazione degli atenei, la progressiva 'aziendalizzazione', i nodi della terza missione, le ombre sull'autonomia - guardando dritto verso un futuro da ricostruire. Un domani in cui il ruolo e il valore dell'Università non possa più essere messo in dubbio".

Montanari, che come docente universitario ha insegnato storia dell'arte moderna all'Università Federico II di Napoli, si è sempre occupato della storia dell'arte del XVII secolo, cercando, si spiega, " di rispondere alle domande poste dalle opere con tutti gli strumenti della disciplina: dalla filologia attributiva alla ricerca documentaria, dalla critica delle fonti testuali all'analisi dei significati, a una interpretazione storico-sociale".

L'incontro è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. Sarà possibile inviare una domanda ai relatori collegandosi al link: https://forms.office.com/e/F0QRsyjgmM.





