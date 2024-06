Scuola di orientamento universitario per 180 studenti

Torna la Scuola di orientamento universitario promossa da Normale e Sant'Anna di Pisa, primo contatto con il mondo accademico per 180 giovani talenti selezionati in tutta Italia - circa 600 le domande da tutta Italia - e che hanno appena concluso il quarto anno delle superiori.

Dalla robotica al cambiamento climatico, ai diritti civili: i temi al centro di lezioni, tavole rotonde, seminari, con la possibilità di entrare in contatto con la vita collegiale grazie agli allievi delle due Scuole. In programma due corsi, a carattere residenziale e gratuiti, promossi in maniera congiunta dalle due istituzioni: il primo da martedì 18 a venerdì 21 giugno al Sant'Anna con il coinvolgimento di 100 tra studentesse e studenti; il secondo da martedì 25 a venerdì 28 giugno al Conservatorio Santa Chiara della Normale a San Miniato, accogliendo 80 giovani. Le attività comprendono lezioni, tavole rotonde, seminari e laboratori didattici. "Con questa iniziativa - spiega una nota -, Normale e Sant'Anna si propongono di stimolare la curiosità intellettuale e promuovere una formazione critica, fornendo a studentesse e studenti, che si affacciano alla formazione universitaria, gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA