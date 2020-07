Anniversario strage via d'Amelio

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Un fine settimana di celebrazioni a Palermo, oggi e domani, dedicato dalla scuola italiana al ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina, a ventotto anni dal loro sacrificio nella strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992.

Dibattiti, spettacoli, testimonianze del mondo dell'istruzione, della politica, dell'associazionismo, della società civile, nel segno della diffusione della cultura della legalità tra i giovani, seguendo l'esempio di tutti gli eroi della lotta contro le mafie. Le celebrazioni sono organizzate dal Ministero dell'Istruzione, dal Centro Studi "Paolo e Rita Borsellino", dal Comune di Palermo, dalla Libera Università degli studi di Enna, dall'Associazione "Nati per leggere - Sicilia".

"La scuola è in prima linea nella difesa del valore della memoria. Una memoria che nella lotta alle mafie ha un ruolo fondamentale - dichiara la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina -. Il sacrificio di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini e donne delle loro scorte ha segnato l'inizio di una fase di nuova consapevolezza e intransigenza, soprattutto tra i giovani. Un cambiamento di cui la scuola è custode e garante. Dove c'è la scuola, c'è un presidio di legalità e c'è lo Stato. Siamo al fianco dei docenti e di tutti i lavoratori del mondo dell'istruzione, con impegno e con gratitudine, soprattutto quando operano in zone in cui la cultura della legalità tra i ragazzi va costruita e difesa quotidianamente".

Sabato 18 luglio, dalle ore 18, presso l'Albero della Pace di Via D'Amelio, si svolgerà in diretta streaming l'evento "Resilienza, Resistenza, Responsabilità".

Domenica 19 luglio dalle ore 9, nuovo appuntamento in Via D'Amelio (sempre visibile in streaming), con "Via D'Amelio per i cittadini di domani".

Le dirette verranno trasmesse sulla pagina Facebook del Centro Studi "Paolo e Rita Borsellino".

Nel corso della mattinata del 19 luglio verranno premiati gli studenti vincitori della quinta edizione del Concorso "Quel fresco profumo di libertà", finalizzato a raccogliere le riflessioni sul tema della legalità di bambini e ragazzi delle scuole italiane di ogni grado. Quest'anno ai bambini della Scuola dell'infanzia e Primaria è stato proposto l'argomento "Libertà e infanzia: spazi aperti, espressività, costruzione immaginifica". Ragazze e ragazzi delle Secondarie di I e II grado invece hanno affrontato il tema "La legge universale e le leggi contingenti: i diritti inviolabili delle persone".

Il concorso rientra nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Centro studi, ricerche e documentazione Sicilia/Europa "Paolo e Rita Borsellino", recentemente rinnovato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie del MI Giovanna Boda e dal Presidente del Centro studi Vittorio Teresi.

All'evento conclusivo delle celebrazioni, nella serata del 19 luglio, parteciperanno quaranta bambini della Scuola secondaria di I grado statale "Sandro Pertini" e dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone", scuole destinatarie recentemente di atti vandalici.

Programma completo 18 luglio 2020 - ore 18.00-20.00 Albero della Pace di Via D'Amelio.

Centro Studi "Paolo e Rita Borsellino", in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con il Comune di Palermo, con la Libera Università degli studi di Enna e con l'associazione "Nati per leggere - Sicilia".

"Resilienza, Resistenza, Responsabilità" Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter Introduce e coordina Alex Corlazzoli.

Testimonianze di: · Carmen Cannizzo (Istituto Comprensivo Tommasone - Alighieri" di Lucera).

· Maria Carmen Fasolo (Laboratorio Zen Insieme).

· Leoluca Orlando (Sindaco di Palermo).

· Calogero Parisi (Cooperativa Lavoro e non solo).

· Anna Perazzelli (Croce Blu di Modena).

· Nicola Teresi (Emmaus Palermo).

· Salvo Piparo e Costanza Licata (Artisti).

· Francesca Sivieri (Prati nelle storie).

· Vittorio Teresi (Centro Studi "Paolo e Rita Borsellino").

Interventi musicali di Valentina Corrao.

19 Luglio 2020 Ore 9.00-13.00 Albero della Pace di Via D'Amelio.

"Via D'Amelio per i cittadini di domani" Introduce e coordina Viviana La Rosa.

· Saluti di Don Luigi Ciotti - Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

· Letture per bambini e bambine, ragazze e ragazzi a cura di Nathalie Cuscinà, Lorenza Grasso, Laura Midolo, Saveria Misita, Roberta Paci, Antonella Provenzano.

· "Non più principesse e non solo parole" a cura di Elena Zizioli (video).

· Proclamazione dei vincitori del concorso nazionale "Quel fresco profumo di libertà - V edizione", a cura di Maria Tomarchio.

Contributi video di: Centro Santa Chiara, Il Quartiere di Monreale, Laboratorio Zen Insieme e Istituto Comprensivo "Tommasone - Alighieri" di Lucera.

Interventi musicali a cura di Mario Incudine, Francesca Incudine e Lucia Ingenio (traduzione in Lingua dei Segni).

Ore 18.00 Ufficio Scorte della Questura - Palermo Cerimonia commemorativa con deposizione di corone di alloro in ricordo dei Caduti.

Ore 19.00 Cattedrale di Palermo - Santa Messa in suffragio delle vittime della Strage di Via D'Amelio officiata dall'Arcivescovo Monsignor Lorefice.

Ore 20.30 Spazio antistante la Questura di Palermo, Salita Antonio Manganelli - momento di ricordo di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta, con la lettura, da parte dell'attrice Pamela Villorresi, direttore pro tempore del teatro Biondo Stabile di Palermo, di alcuni passi tratti dal libro "Ti racconterò tutte le storie che potrò", di Agnese Borsellino, con la collaborazione del giornalista de "La Repubblica" Salvo Palazzolo. A seguire, l'attore palermitano Alessio Vassallo darà voce a un'intervista "marziana" al giudice Paolo Borsellino, scritta ex post dal figlio Manfredi.

Le letture saranno accompagnate da intervalli musicali curati dall'orchestra del Liceo Statale Musicale e Coreutico "Regina Margherita" e dalla proiezione di un video dedicato al ricordo degli agenti caduti in servizio.

Prenderanno parte all'evento, inoltre, quaranta alunni appartenenti alla Scuola secondaria di I grado statale "Sandro Pertini" e all'Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone". I ragazzi intoneranno insieme il singolo del trombettista e compositore Roy Paci dal titolo "Siamo Capaci".