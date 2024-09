Todde, '1,4 milioni per trasporto studenti con disabilità'

"Il governo regionale considera prioritari il diritto allo studio e l'inclusione sociale. Per questo abbiamo deciso di stanziare 1 milione e 400mila euro, distribuiti tra le Province e la Città metropolitana, per il trasporto di studenti e studentesse con disabilità". Lo ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde.

"In questi anni è aumentata la necessità di trasporto scolastico soprattutto tra le fascia di età dove si registra un alto tasso di dispersione scolastica. Proprio per questo - prosegue la governatrice - sono orgogliosa che la giunta regionale sia riuscita a dare piena copertura finanziaria per sostenere i costi del servizio. Risorse che si aggiungono ai 19 milioni di contributo ordinario già previsto proprio su queste due assolute priorità per i giovani e la Sardegna".



