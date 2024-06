Educazione e giustizia sociale protagoniste a Cagliari

Giustizia sociale e sfide per l'educazione. Sono i focus su cui si è concentrata la Terza conferenza scientifica internazionale della rivista Scuola Democratica che si occupa di educazione, che si è svolta al Campus Sant'Ignazio.

La conferenza, durata quattro giorni, è stata organizzata con la collaborazione del Centro Interuniversitario per la Ricerca Didattica (Cird - UniCa UniSs) e il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Hanno preso parte ai lavori oltre 900 esperti provenienti da diverse regioni d'Italia e dall'estero che si sono confrontati durante 180 workshop interdisciplinari. Un confronto diretto tra professionisti del mondo dell'educazione, sociologi, pedagogisti, statistici, attivisti, economisti e psicologi che hanno affrontato attraverso le diverse discipline la giustizia sociale e le sfide per l'educazione: "Le disuguaglianze e le povertà educative sono infatti causa ed effetto di quelle sociali, culturali e territoriali - spiegano dallk'Università di Cagliari -. Le sfide della giustizia sociale nell'istruzione sono una delle chiavi della nostra contemporaneità e la giustizia educativa è un segnale di società aperte, giuste e inclusive, che diventano una bussola per tutti i paesi del mondo".

Tanti gli interventi durante la Conferenza, primi fra tutti quello di Luciano Benadusi, fondatore della rivista Scuola Democratica, e Marco Pitzalis, sociologo dell'Università di Cagliari, organizzatore locale della conferenza e coordinatore nazionale della Sezione Educazione dell'Associazione Italiana di Sociologia e del Dottorato in Ricerca e Innovazione Sociale dell'università di Cagliari.

Tra gli altri relatori il direttore della divisione Future of Learning and Innovation Unesco Sohbi Tawil e poi Agnes Van Zanten, senior research per il Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi; Marie Duru-Bellat docente emerita di sociologia all'Istituto di scienze politiche Sciences-Po di Parigi, e Ruth Muller, docente all'Università di Monaco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA