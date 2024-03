Ateneo Cagliari premiato per valorizzazione dei ricercatori

Piena adesione alla Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori. Per questo l'Università di Cagliari ha ottenuto il label "HR Excellence in Research" della Commissione europa.

L'ateneo del capoluogo rientra tra le 20 istituzioni italiane che hanno ottenuto il riconoscimento.

Il percorso è iniziato a fine 2021, con il decreto di nomina di una struttura interna composta da 95 rappresentanti dell'ateneo, tra cui 60 ricercatori. "Sono pienamente soddisfatto - commenta il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola - è stato un lavoro di squadra, che ha portato ad un piano di azioni ambizioso, in linea con le politiche strategiche di ateneo, destinato a migliorare l'ambiente di lavoro della ricerca in UniCa con particolare attenzione alle esigenze espresse durante il percorso dalle giovani ricercatrici e ricercatori e volto a migliorare il loro benessere lavorativo.

Siamo pronti a proseguire nel percorso con l'impegno di tutte le componenti di UniCa".

Nelle settimane scorse l'ateneo ha ricevuto dai valutatori della Commissione europea il riconoscimento della qualità della candidatura. Con l'invito ad andare avanti su questa strada.





