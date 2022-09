Scuola: via a lezioni in Molise per 35mila studenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 SET - Sono poco più di 35mila gli studenti che questa mattina sono tornati in classe nelle scuole del Molise. Dopo gli anni scolastici segnati dalle restrizioni dovute al covid, oggi primo ritorno alla normalità: niente distanziamento obbligatorio e niente mascherine. In regione prosegue il trend negativo dovuto allo spopolamento e al calo delle nascite. I molisani in età scolastica (da 0 a 18 anni) sono circa 44mila, 20 anni fa, nel 2002, erano 60mila. Sul fronte del personale scolastico, quest'anno in reigone sono stati assunti a tempo indeterminato 187 docenti e 58 Ata; a tempo determinato le assunzioni tra i docenti sono state 815 e 90 tra gli Ata. (ANSA).