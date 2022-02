Maturità: studenti in piazza a Termoli contro nuovo esame

(ANSA) - TERMOLI, 04 FEB - Il nuovo esame di maturità con il ritorno alla prova scritta di italiano al posto della prova orale dello scorso anno, deciso dal Ministro della Pubblica istruzione Patrizio Bianchi, non piace agli studenti di Termoli: questa mattina i ragazzi delle scuole superiori della città sono scesi in strada per dire "no" alla nuova proposta tra striscioni e slogan.

I giovani si sono ritrovati in Piazza Sant'Antonio dove si è svolta una manifestazione con megafono e musica che ha visto la partecipazione di diverse decine di ragazzi. In molti hanno aderito urlando: "la dad c'è ancora nelle scuole. Non è vero che non c'è più. Perché allora cambiare la prova di maturità.

Rispetto allo scorso anno è cambiato poco. L'emergenza e la pandemia ci sono ancora".

La maturità 2022 vede il ritorno del tema come prima prova ed una seconda, differente a seconda dell'indirizzo a cui si è iscritti. (ANSA).