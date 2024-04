Accordo tra l'Università di Camerino e la 'Petre Andrei' Romania

E' stato firmato nei giorni scorsi un accordo di collaborazione tra l'Università di Camerino (Macerata) e la Universitatea "Petre Andrei" di Iași, in Romania, che prevede la possibilità di promuovere gli scambi e la mobilità di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti per attività di ricerca scientifica e la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su tematiche che di comune interesse in particolare nell'ambito della giurisprudenza.

A sottoscrivere il Memorandum of Understanding i due rettori, Graziano Leoni e Sorin Bocancea, alla presenza del Prorettore vicario Unicam con delega all'Internazionalizzazione Emanuele Tondi, del Direttore della Scuola di Giurisprudenza Unicam Rocco Favale, di Stefano Testa Bappenheim della Scuola di Giurisprudenza e di una delegazione dell'ateneo rumeno.

Referenti dell'accordo saranno Fabio Fede della Scuola di Giurisprudenza per Unicam ed il prof. Mihai Roca per la Universitatea "Petre Andrei" di Iași.



