Scuola: Fermo,casi Covid dopo Capodanno,stop lezioni 7-8 gennaio

(ANSA) - FERMO, 05 GEN - A Fermo sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado delle Istituzioni scolastiche pubbliche e private cittadine, compresa la scuola per l'infanzia, per i giorni di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022. Il provvedimento, come misura di contenimento per la gestione dell'emergenza Covid-19, è stato preso dal sindaco Paolo Calcinaro per "avere in questi due giorni un quadro più completo di tutte quelle positività che stanno purtroppo emergendo a seguito dei ritrovi di Capodanno e quindi avere meno possibilità di presenza di soggetti positivi asintomatici".

Il primo cittadino parla di un "provvedimento di buonsenso.

Portare i giorni di intervallo fra il Capodanno e l'inizio delle scuole a otto rispetto ai cinque che sarebbero stati, credo che sia un fattore che contribuisca a diminuire i pericoli di contagio. Poi ogni provvedimento da lunedì in poi - conclude - dipenderà solo da Stato o Regione e non dai Sindaci". (ANSA).